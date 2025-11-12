Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas
Presos en la megacárcel de El Salvador. Reuters

El calvario de los venezolanos en la megacárcel de Bukele: «Me empecé a ahogar con la sangre»

Un informe de Human Rights Watch y la ONG Cristosal sobre las decenas de ciudadanos deportados por EE UU a El Salvador revela «condiciones inhumanas», palizas «constantes» y episodios de violencia sexual

María Rego

María Rego

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

La megacárcel levantada por Nayib Bukele en El Salvador en su particular lucha contra los pandilleros se ha convertido en un modelo de referencia para ... otros países del entorno. Ecuador acaba de inaugurar la suya. Y en Colombia o Costa Rica hay propuestas para construir sus propias versiones. Sin embargo, lo que ocurre de muros para dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) -el nombre oficial de la prisión salvadoreña- no es precisamente ejemplo para nadie, según revela un reciente informe de Human Rights Watch y la ONG Cristosal. El documento, publicado el miércoles, se centra en la experiencia de los 251 venezolanos que la pasada primavera llegaron a estas instalaciones tras ser deportados por EE UU y que «fueron sometidos a condiciones inhumanas» además de palizas y «otras formas de maltrato» a diario. El director les avisó a su entrada: «Llegaron al infierno».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  3. 3 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  4. 4 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  5. 5 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  6. 6 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  7. 7 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13
  8. 8 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  9. 9 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  10. 10 La víctima de una presunta agresión sexual en el parque de las Cucas: «Tenía mucho miedo a denunciar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El calvario de los venezolanos en la megacárcel de Bukele: «Me empecé a ahogar con la sangre»

El calvario de los venezolanos en la megacárcel de Bukele: «Me empecé a ahogar con la sangre»