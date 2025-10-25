Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, en directo: la capital protesta «por la ciudad que merece»
Los agricultores exigen un acuerdo urgente para evitar el descalabro del sector. AFP

El águila y el dragón, condenados a entenderse

Guerra arancelaria ·

El amateurismo temerario de Trump y su equipo lleva la crisis con China a un punto muerto de negociación que corre el riesgo de enquistarse. Pekín tiene las tierras raras, pero su talón de Aquiles es la soja y el dólar

Caroline Conejero

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:11

Comenta

En el mundo de la diplomacia se suele decir que Estados Unidos juega al póker y China al Mahjong. Uno busca jugadas de efecto y ... victorias rápidas, mientras que el otro piensa a fondo sus movimientos y configura sus estrategias con la vista puesta a largo plazo. Luego están Trump y su equipo. En el contexto de la guerra comercial de las tarifas con el gigante asiático, el socio comercial de EE UU más importante del mundo, el amateurismo temerario del magnate y sus secuaces ha llevado la crisis a un punto muerto de negociación que corre el riesgo de enquistarse en una dura guerra fría. Pese a que las conversaciones a puerta cerrada de los últimos meses parecían avanzar favorablemente, con el ofrecimiento de Pekín de un importante paquete de incentivos financieros a cambio de la reducción de las restricciones comerciales, no ha habido acuerdo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  5. 5 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  6. 6 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  7. 7 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  8. 8 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  9. 9 Lukovic es de oro
  10. 10 La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El águila y el dragón, condenados a entenderse

El águila y el dragón, condenados a entenderse