Miembros de las fuerzas de seguridad analizan los restos de la avioneta siniestrada este martes en Kenia. Reuters

Mueren once personas al estrellarse una avioneta con turistas que se dirigía a la reserva de Masái Mara

La aerolínea que operaba el vuelo indica que entre las víctimas hay ocho ciudadanos húngaros y dos alemanes, además del piloto

T. Nieva

Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

Once personas, entre ellas diez turistas extranjeros, han muerto este martes al estrellarse una avioneta que se dirigía a la reserva natural de Masái Mara, ... uno de los lugares más visitados de Kenia, según han confirmado las autoridades del país. John Cleave, presidente de la aerolínea Mombasa Air Safari, que operaba el vuelo, ha indicado en un comunicado en su cuenta en Instagram que «no ha habido supervivientes» y ha especificado que entre los fallecidos hay ocho ciudadanos húngaros y dos alemanes, además del capitán, de nacionalidad keniana.

