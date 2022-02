Francia y sus aliados retiran sus fuerzas militares de Malí

Emmanuel Macron anunció este jueves «la retirada coordinada» de las tropas que varios países aliados mantienen en Malí desde hace nueve años, coincidiendo con un momento de fuerte deterioro en las relaciones entre París y Bamako. No obstante, el presidente francés también expresó su voluntad y la de sus socios de «seguir involucrados» en la lucha contra el terrorismo yihadista en el Sahel.

«Debido a las múltiples obstrucciones por parte de las autoridades de transición locales, Canadá y los Estados europeos que operan en la operación Barkhane y en el seno de la 'task force' Tabuka consideran que ya no se dan las condiciones políticas, operacionales y jurídicas para continuar de manera eficaz su compromiso militar actual en la lucha actual contra el terrorismo en Malí», anunciaron los aliados en un comunicado conjunto. Por ello, han decidido «comenzar la retirada de sus recursos militares dedicados a estas operaciones».

La nota fue firmada por Francia, sus socios europeos en la 'Operación Barkane', Canadá y los aliados africanos en el Sahel y en el golfo de Guinea, además del Consejo Europeo, la Comisión Europea, la Coalición por el Sahel y la Comisión de la Unión Africana. El anuncio tuvo lugar horas antes de la cumbre en Bruselas entre la UE y la Unión Africana.

LA CLAVE: 2.400 soldados galos permanecen aún en territorio del país africano, integrados en un contingente de 4.300 para todo el Sahel.

Macron precisó en rueda de prensa que la retirada de Malí será progresiva y durará «entre cuatro y seis meses». Se efectuará «de manera coordinada, con las Fuerzas Armadas del país africano y con la Misión de Naciones Unidas (Minusma)», explicó. Durante este período, prometió que mantendrá el apoyo a la misión de la ONU.

El presidente galo añadió que en los próximos meses las bases militares de Gossi, Ménaka y Gao cerrarán. Además se replegará una buena parte de los soldados a la región fronteriza de Níger con Malí y al golfo de Guinea.

«La amenaza a la cual se enfrenta la región tiene dos nombres: Al Qaeda y Estado Islámico. Estas organizaciones terroristas han elegido hacer de África y del Sahel en particular - ahora de manera creciente asimismo en el golfo de Guinea- una prioridad en su estrategia de expansión», advirtió.

Homenaje a los caídos

Macron, que rindió homenaje a los 53 soldados franceses muertos en el Sahel desde 2013, rechazó «completamente» hablar de fracaso en la misión, como lo califican muchos analistas. Y consideró que si no se hubiera intervenido en Malí, «hubiera habido seguramente un colapso del Estado». El mandatario recordó que la coalición ha logrado sestar duros golpes a los terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico. Fue su antecesor, el socialista François Hollande, quien decidió en enero de 2013 mandar fuerzas al país africano a petición de autoridades malienses, que en esos momentos estaban amenazadas por los yihadistas.

Las relaciones entre París y Bamako se han deteriorado mucho en las últimas fechas, especialmente con la junta castrense actualmente en el poder y por la creciente presencia en el país de la compañía de mercenarios rusos Wagner. Macron consideró que no se podía «seguir participando militarmente al lado de autoridades con las que no compartidos ni los objetivos ocultos. Esa es la situación a la cual nos enfrentamos en Malí». Para el jefe de Estado galo, «la lucha contra el terrorismo no puede justificar todo. No puede, bajo el pretexto de hacerla una prioridad absoluta, transformarse en un «ejercicio de conservación indefinida del poder».

Francia tiene actualmente 4.300 soldados desplegados en el Sahel, de los que 2.400 están en Malí. Tras la retirada, se espera que queden entre 2.500 y 3.000 en la región, según precisó el coronel Pascal Ianni, portavoz del Estado Mayor