Las protestas en Marruecos se han saldado con dos muertos, casi 300 heridos y 400 detenidos. EFE

Los disturbios en Marruecos causan tres muertos en el asalto a un cuartel

La Policía asegura que el ataque se produjo en medio de las protestas contra el Gobierno con la intención de apoderarse de armas y munición

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:10

Tres personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en la noche del miércoles durante un asalto a un puesto de la Gendarmería Real de ... Marruecos en Laqliaa, cerca de Agadir, en el sur del país. Los agentes abrieron fuego para repeler el ataque contra la base, que se produjo en el marco de las protestas juveniles del grupo Gen Z 212 que desafían al régimen del rey Mohamed VI reivindicando mejoras en los servicios públicos de educación y salud marroquíes.

