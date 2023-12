Susana Medina, Miss Grand Las Palmas 2023, sueña «con la corona nacional e internacional»

Susana Medina es la nueva Miss Grand Las Palmas 2023. La joven teldense se coronó, en una gala celebrada en la sala Garbo's, como la representante de la provincia para Miss Grand Spain 2024, que se celebrará el próximo mes de abril en Isla Cristina (Huelva). Natural de La Garita, esta teldense de 25 años destaca por su formación académica, teniendo una visión de los certámenes de belleza muy particular. Estudiante de Derecho, se está especializando en Derecho Laboral por la Universidad de Harvad en un curso online. Dirige la Clínica Dental Dr. Manuel Artiles, en El Carrizal, y ha cursado estudios de marketing digital y programador y desarrollador de aplicaciones web.

Persona muy comprometida socialmente, con varios proyectos en marcha, posee un amplio bagaje en el mundo de la moda, con campañas publicitarias en Emiratos Árabes para diversas marcas comerciales y siendo segunda finalista en Miss Europa Continental y participante de Miss Universo Canarias y Miss Universo Spain.

Ser ahora Miss Grand Las Palmas 2023 supone un «orgullo». Ya no es una niña que empieza en este mundo, sino que a sus 25 años de edad reconoce estar en un momento importante de madurez. «Estoy muy contenta con coronarme Miss Grand Las Palmas y mi intención es ir a por lo máximo en el certamen nacional y por qué no en el internacional. Cada uno debe conocer su sitio y su espacio y me interesó mucho Miss Grand. Aquí te ayudan y te potencian en diversos aspectos, por lo que estoy encantada», afirma. Susana Medina representó a Telde en el certamen, «algo que supone un orgullo para mí».

Para este reportaje, cómo no, había que quedar con ella en La Garita, en su playa de toda la vida. Esta mujer de unos ojos verdes que cautivan y de 1,81 metros de altura se define como «una mujer trabajadora, ambiciosa, humilde y emprendedora».

Domina el inglés, alemán y francés, y ahora como ejemplo de su ambición está aprendiendo algo de tailandés, ya que el certamen de Miss Grand International, que se celebrará el 25 de octubre de 2024 en Myanmar, conocida también como Birmania. Pero antes de esta cita sus esfuerzos están dirigidos a brillar en Miss Grand Spain y traer otro cetro para las islas como ya hicieran Hirisley Jiménez y Alba Dunkerbeck.

«Poder ganar a nivel nacional y tener la oportunidad de acudir al certamen internacional sirve para darle más visibilidad a las islas y a nivel particular para seguir trabajando en el mundo de la moda», afirma. A raíz de su triunfo en Miss Grand Las Palmas ha recibido muchísimo apoyo, pero ella tiene claro su objetivo «más allá de una corona».

Susana Medina se sincera y reconoce que de niña sufrió acoso escolar. «Lo pasé muy mal. Sufrí acoso entre los 8 y los 13 años por alta y gordita. Fue durísimo, me maltrataron y tuve amenazas. Ahora lo hago público porque lo he superado y en los proyectos sociales en los que estoy inmersa quiero apoyar la lucha contra la violencia de género y el acoso», relata con firmeza.

Con la banda y la corona de Miss Grand Las Palmas 2023, Susana Medina se pasea por la playa de La Garita con la mente puesta en continuar sintiendo «emociones como las vividas tras coronarme como Miss Grand Las Palmas. Al escuchar mi nombre no me lo creía». Le encanta pasear, practicar deporte, leer, cantar y viajar. Le gusta el carnaval, pero ella de momento no se ha propuesto ni planteado lo de presentarse como candidata a reina.