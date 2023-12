Las redes estallan contra Pablo Motos y el mal rato que hizo pasar a Lola Lolita

Lola Lolita es una creadora de contenido muy popular en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde acumula más de 11 millones de seguidores. La noche de este jueves visitó el programa de televisión 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos, para hablar sobre su carrera profesional y su vida en general.

Una visita que le hacía especial ilusión a la influencer, como mostró en sus perfiles horas antes de la retransmisión. Sin embargo, la joven recordará de manera agridulce su paso por el plató de televisión debido a uno de los momentos del programa.

Durante la emisión, mostraron un vídeo que la propia tiktoker había compartido en sus redes en el que se veía el pánico que le tiene a las agujas y a que le saquen sangre. «Y eso la gente no lo entiende, yo no puedo ver que me están clavando algo en el cuerpo«, contó preocupada.

Sin embargo, Pablo Motos tenía una broma preparada. El presentador sacó una jeringuilla con sangre falsa y se la mostró a la invitada, que solo pudo evitar mirar el utensilio.

Las críticas contra el presentador no han tardado en llegar. «Cuando ella dice que le da pánico la sangre, al tío no se le ocurre otra cosa que sacarle una aguja», comenta una usuaria. «Demasiado aguante ha tenido, pobrecita«, lamenta.

Lola Lolita ha ido al hormiguero y Pablo Motos ha puesto su vídeo de la fobia a las agujas.



Cuando ella dice que le da pánico la sangre, al tío no se le ocurre otra cosa que sacarle una aguja con sangre y ponérsela en la cara y ella casi se desmaya de la impresión. Demasiado… pic.twitter.com/Bfgo74urJK — Lara 🎮🎀 (@larajuegoscozy) December 7, 2023