La actriz Goya Toledo confiesa que le supuso un problema el acento canario

La actriz canaria Goya Toledo ha sido entrevistada por la periodista María Casado en Las Tres Puertas (La 2), donde ha admitido que tuvo problemas con su acento canario cuando empezó en el mundo de la interpretación.

«Me decían no, no, es que tu acento...», ha afirmado tras ser cuestionada por este asunto por la presentadora de televisión. De hecho, muchos usuarios de la red han puntualizado en los comentarios del video que «practicamente ya no se le nota nada el acento».

«¿El acento canario te supuso algún problema?», ha preguntado la periodista María Casado. La actriz no ha tardado en decir que «mucho», y así ha contado lo que le pasaba en sus inicios: «Yo iba a un casting y era como no, no... es que tu acento... Era horrible pensar que iba a ir y me iban a preguntar», afirma Toledo. De hecho, ha admitido entre risas que, como ha vuelto hace poco de su tierra, viene con los acentos «medio mezclados». También ha señalado que »ahora sigue pasando, a no ser que hagas un personajes canario«.

