Lola Casademunt abre su segunda tienda en la capital grancanaria

- Cuéntanos un poco sobre Lola Casademunt

- Lola Casademunt es una firma de moda y accesorios para la mujer, fundada en 1981 en Cardedeu (Barcelona) de la mano de mi madre, la Sra. Lola Casademunt. Con una trayectoria de más de 40 años, hoy en día la compañía está dirigida por la segunda generación de la familia, por mí, Maite Casademunt, -hija de la fundadora-, y por mi marido, Fernando Espona.

En su origen, mi madre empezó creando a mano lazos, diademas y otros accesorios de pelo, con un estilo muy personal, en el sótano de nuestra casa en Cardedeu. Su ilusión y ambición hizo que al poco tiempo sus piezas se pudieran ya comprar en tiendas cercanas. Y en menos de dos años, su gusto por el detalle, su elaboración artesanal y el uso de materiales de alta calidad hizo que Lola Casademunt se convirtiera en una empresa de referencia nacional en complementos de pelo.

Al poco tiempo, me sumé al equipo siendo muy joven tras haber finalizado mis estudios de Diseño. Con mi incorporación, creamos la colección de moda. Tras estos años, hemos conseguido posicionar a la compañía como referente en el sector moda española con una ADN inimitable e identificativo: animal print, colores enérgicos, logomanía y el cuidado por el detalle.

- Lola Casademunt es una marca con historia, pero en los últimos años ha dado un salto importante. ¿Cómo se explica este crecimiento?

- En 2018, con la entrada de mi marido Fernando Espona en el accionariado, empezamos a profesionalizar la compañía. Fichamos a Paco Sanchez como director general, una persona con una gran visión de negocio y una gran trayectoria en el sector de la moda. Y a partir de aquí empezamos a crear un gran equipo para cada una de las áreas de la compañía, desde diseño, compras, marketing y comunicación, retail y comercial para llevar a cabo nuestro proyecto de rebranding, reposicionamiento y expansión.

Solo con un equipo preparado y profesionalizado podíamos empezar con esta expansión. Cada día trabajamos juntos para seguir haciendo crecer la compañía.

- ¿Qué estudiaste?

Cursé mis estudios de Diseño de Moda en la escuela IDEP de Barcelona. Desde muy joven he tenido muy claro que quería trabajar en Lola Casademunt, junto a mi madre, y la formación era clave para ayudar a crecer a la empresa. Más tarde hice más cursos para introducirme en distintas áreas de la compañía. Hice un curso de Estrategias de desarrollo para Pymes, un curso de Marketing Digital y uno de Programa de gestión avanzada por empresas. Todos ellos en ESADE. Seguidamente estudié un AMP (Advanced Management Programme), un curso sobre Global Business Strategy, que se cursaba una parte en España y otra en la Universidad de Wharton, en Estados Unidos.

- ¿En todo momento tuviste claro que querías dedicarte al diseño?

Sí, por supuesto. Desde pequeña me ha interesado mucho el mundo de la moda. Recuerdo que me encantaba hojear revistas y ver qué hacían las grandes casas de moda. He estado muy inmersa en este mundo en todo momento y, por tanto, es algo muy natural para mí. Pero, debo decir que, años más tarde, descubrí muchos casos de éxito hasta el punto de animarme a soñar a lo grande y pensar que yo también podía triunfar.

- ¿En qué se inspira Lola Casademunt? ¿A qué mujer se dirigen las prendas?

Siempre pongo un poquito de mí en todas las colecciones. La inspiración cambia temporada a temporada, pero el ADN de LLola Casademunt siempre será el elemento común de cada colección, a través de elementos como el animal print, los colores vibrantes y enérgicos, el cuidado de los detalles, la logomanía y la estampación personalizada. Me gusta decir que nosotros vestimos a una mujer con actitud. Mujeres que en LLola Casademunt llamamos Pretty, Punk y Powerful. Pretty es una mujer femenina a la que le gusta cuidarse y se interesa por la moda; la Punk es esa mujer rebelde e inconformista, y la Powerful es una mujer empoderada. La verdad es que cada mujer tiene estas tres actitudes en su interior y, dependiendo de cada momento, se sentirá de una u otra forma. Por eso hacemos ropa para cada momento y ocasión.

- Se habla mucho de la contaminación que genera la industria textil en el mundo. ¿Qué acciones se llevan a cabo en Lola Casademunt para realizar una producción sostenible?

Las empresas de moda deben emprender acciones para reducir la huella de carbono, es una realidad, y en LLola Casademunt estamos muy comprometidos para conseguir disminuir nuestro impacto medioambiental. Actualmente, y bajo nuestro proyecto Lola Loves Life, estamos llevando a cabo una serie de acciones para conseguirlo, entre ellas sustituir el plástico por materiales biodegradables como el PLA, incrementar la fabricación en talleres de confianza y Km.0, usar papel FSC en todas nuestras etiquetas y packaging, así como materiales y tejidos reciclados y sostenibles en nuestras colecciones... Son algunas de las iniciativas que ya son una realidad en Lola Casademunt y que esperamos, para 2025, nos permitan llegar a la meta producir todas nuestras colecciones bajo estándares 100% sostenibles.

- Entonces puede decirse que Lola Casademunt es una compañía con una fuerte responsabilidad social empresarial. ¿Lola Loves Life abarca otros aspectos?

El proyecto Lola Loves Life nace de la necesidad de aportar nuestro granito de arena en causas sociales y medioambientales. Es una iniciativa que tiene dos vertientes: la sostenibilidad y las personas. Ya hemos hablado de sostenibilidad. Ahora bien, en cuanto a las personas, estamos muy orgullosos de poder decir que llevamos tres temporadas colaborando con asociaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Contigo para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, con el diseño de una sudadera solidaria. También, el pasado 2022, diseñamos una camiseta con el eslogan «Peace, not war» para ayudar a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania, en colaboración con Cruz Roja.

- Hasta ahora ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

No puedo escoger sólo uno. Teniendo en cuenta diferentes vertientes, pero desde el punto de vista de mi papel como presidenta, la entrada de mi marido, Fernando Espona al accionariado de la compañía, impulsó la profesionalización de Lola Casademunt. Y desde mi vertiente como directora creativa, el poder desfilar en las dos pasarelas oficiales del país: la 080 Barcelona Fashion y la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

- ¿Por qué habéis decidido abrir vuestra tienda en Las Palmas de Gran Canaria?

Nosotros ya estábamos en Las Palmas con un córner en El Corte Inglés, donde veíamos que nuestro producto gustaba y las colecciones eran muy bien recibidas por las palmenses. Es por ello, que la ciudad era, para nosotros, un enclave estratégico dónde hacía mucho tiempo que teníamos ganas de abrir. Esta apertura, confirma nuestros planes de crecimiento y expansión y consolida nuestra presencia por todo el territorio nacional.

- ¿Cómo ves Lola Casademunt en unos años?

En Lola Casademunt no tenemos límites, pero si nos gusta ponernos objetivos claros. Nuestro sueño es convertir Lola Casademunt en una marca de referencia a nivel internacional y conseguir desfilar en las principales pasarelas de referencia.

