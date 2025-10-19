De Gran Canaria al corazón de 'Supervivientes': el novio futbolista y cochinero de Adara El centrocampista tuvo una breve aparición en pantalla el pasado domingo para darle ánimos a la concursante

Vicente Romero, el nuevo novio de Adara Molinero, ha consolidado su relación mediante una conexión con Honduras en la última gala. Aunque solo llevan un mes de relación, el cochinero (gentilicio de la localidad de Ingenio), quiso dar ánimos a su novia tras una crisis de ansiedad.

A pesar de haber mantenido su relación de la forma más discreta posible, fue Amor Romeira la que lo destapó en el programa «Fiesta», aludiendo que no fue un esfuerzo para él conectar con el programa «Supervivientes All Star» ya que parece sentirse cómodo con las cámaras. Y es que Adara no es la primera famosa con la que se le relaciona, ya que anteriormente estuvo saliendo con Lola Ortíz, ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa y de Supervivientes en el año 2015.

El futbolista, de 36 años, ha tenido que vivir siempre lejos de su isla natal, Gran Canaria debido a su trabajo, jugando en Madrid, Murcia o incluso Italia. Se formó en la cantera de la UD Las Palmas con el cual debutó en 2008 con el combinado filial. También ha pasado por otros clubes como el Atlético de Madrid B, el Rayo Majadahonda o en el Huétor Tájar en Segunda RFEF.

Romero ha sido un un poco de calma para la caótica vida sentimental de la madrileña, quien viene de pasar por otras relaciones sentimentales bastante polémicas y convulsas. Por ello, en su intervención no dudó en asegurarle cuáles son sus sentimientos: «debes estar tranquila y segura de lo nuestro porque yo te esperaré lo que haga falta».