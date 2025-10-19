Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la cuenta de Instagram de Vicente Romero @vicentemhr89

De Gran Canaria al corazón de 'Supervivientes': el novio futbolista y cochinero de Adara

El centrocampista tuvo una breve aparición en pantalla el pasado domingo para darle ánimos a la concursante

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:54

Comenta

Vicente Romero, el nuevo novio de Adara Molinero, ha consolidado su relación mediante una conexión con Honduras en la última gala. Aunque solo llevan un mes de relación, el cochinero (gentilicio de la localidad de Ingenio), quiso dar ánimos a su novia tras una crisis de ansiedad.

A pesar de haber mantenido su relación de la forma más discreta posible, fue Amor Romeira la que lo destapó en el programa «Fiesta», aludiendo que no fue un esfuerzo para él conectar con el programa «Supervivientes All Star» ya que parece sentirse cómodo con las cámaras. Y es que Adara no es la primera famosa con la que se le relaciona, ya que anteriormente estuvo saliendo con Lola Ortíz, ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa y de Supervivientes en el año 2015.

El futbolista, de 36 años, ha tenido que vivir siempre lejos de su isla natal, Gran Canaria debido a su trabajo, jugando en Madrid, Murcia o incluso Italia. Se formó en la cantera de la UD Las Palmas con el cual debutó en 2008 con el combinado filial. También ha pasado por otros clubes como el Atlético de Madrid B, el Rayo Majadahonda o en el Huétor Tájar en Segunda RFEF.

Romero ha sido un un poco de calma para la caótica vida sentimental de la madrileña, quien viene de pasar por otras relaciones sentimentales bastante polémicas y convulsas. Por ello, en su intervención no dudó en asegurarle cuáles son sus sentimientos: «debes estar tranquila y segura de lo nuestro porque yo te esperaré lo que haga falta».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista
  6. 6 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  7. 7 ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en Canarias? Los expertos aseguran que no
  8. 8 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  9. 9 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  10. 10 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De Gran Canaria al corazón de 'Supervivientes': el novio futbolista y cochinero de Adara

De Gran Canaria al corazón de &#039;Supervivientes&#039;: el novio futbolista y cochinero de Adara