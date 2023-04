El famoso método Wim Hof, con sus baños de hielo, llega a Gran Canaria

David Beckham, Madonna, Liam Hemsworth, Orlando Bloom, Lady Gaga o Elle Macpherson suben a sus redes sociales imágenes o vídeos en los que se les ve inmersos en agua helada. No se trata de ningún reto viral, sino de la aplicación del famoso método Wim Hof, basado en una técnica de respiración y entrenamiento a bajas temperaturas.

Wim Hof, conocido como el hombre de hielo, es un atleta holandés que desde muy joven empezó a experimentar con el frío extremo. Ha batido diversos récords Guinness nadando bajo hielo y manteniéndose en contacto con su cuerpo completamente sumergido en hielo durante un largo rato y correr un medio maratón sobre hielo y nieve. Ahora, a sus 64 años de edad y con tres millones de seguidores en redes sociales, organiza formaciones y hasta retiros.

La grancanaria Cristina Guerra, profesora de yoga, descubrió hace unos meses este método gracias a unas jornadas que se organizaron en Barcelona a cargo de Verónica Blume. «En aquel retiro se impartió un taller de Ice Bath, a cargo de Uri Imperial, y fue una experiencia brutal que va mucho más allá de un baño de hielo. Es una conexión impresionante de cuerpo y mente. A mí, por mis circunstancias, me ayudó muchísimo y me puse manos a la obra para poder traer a Gran Canaria este método. Me puse en contacto con Uri y al final podré realizar durante tres días -16, 17 y 18 de junio- unas sesiones que incluirán Vinyasa Yoga, taller Breath Work y Ice Bath con Uri Imperial, que será la primera vez que venga a la isla», destaca.

Cristina Guerra está entusiasmada con esta Soul Moving Sessions que se llevará a cabo en la Cueva de la Hacienda de Anzo, en Gáldar. Los interesados en poder acudir a alguna de las cuatro sesiones previstas podrán recopilar toda la información a través del Instagram @breathingyoga_.

Los deportistas suelen utilizar el hielo al término del esfuerzo físico como regenerador muscular, pero poder descubrir el método Ice Bath a través del instructor Uri Imperial «será una experiencia única», apostilla Cristina Guerra.

Control del sistema nervioso, reducción de los niveles de estrés, mayor fortaleza del sistema inmune, incremento del rendimiento deportivo, conexión profunda cuerpo y mente, mejora del sistema cardiovascular, aumento de la resiliencia, fortaleza mental y determinación, superación personal, recuperación muscular, activación del metabolismo, fortaleza para salir de la zona de confort, aumento de la concentración o compromiso para crear nuevos hábitos son factores beneficios que uno podrá experimentar con el método Wim Hof.

Hay que tener muy claro que este método no se trata de comprar hielo, echarlo en la bañera y hacerlo a lo loco. El taller dura cuatro horas «y la enseñanza previa para conocer la técnica es fundamental. Mucha gente no sabe la importancia que tiene la respiración en nuestras vidas, y aquí lo podrán comprobar».

«Gracias a este taller, los interesados podrán iniciar un viaje de autoconocimiento y fuerza mental que permitirá un mejor control del estrés y las emociones», destaca Cristina Guerra. Cada sesión finalizará con un snack saludable a cargo de Dara Feeeling Food.

El taller con Uri Imperial se realizará en bañeras individuales de 1,20 metros. Se le aplicará agua fría y luego se le introducirán unos 100 kilogramos de hielo por bañera, pero este dato dependerá de la temperatura inicial del agua y de la temperatura exterior para alcanzar una media de unos 3 grados centígrados. El tiempo recomendado de baño en un taller de fundamentos Wim Hof es de unos dos minutos, un tiempo suficiente para que el cuerpo se adapte al choque de frío y se generen todos los beneficios fisiológicos.