Claudia González quiere la corona de Miss Mundo España

Se llama Claudia González y a sus 26 años, representará a la provincia de Las Palmas en el próximo certamen de Miss Mundo España 2023 que tendrá lugar el 6 de mayo en Los Realejos. Se hizo con la corona de Miss Mundo Las Palmas el pasado mes de abril en una gala que tuvo lugar en el el hotel Vistaflor y ahora luchará por conseguir su sueño de convertirse en la guapa oficial entre las candidatas que lleguen desde todos los rincones.

¿Cómo surgió la posibilidad de presentarse a este certamen?

Pues me había presentado ya anteriormente en el año 2015 cuando tenía 19 años y quedé primera dama de honor. Me quedé con esa espina clavada y ahora puedo decir con orgullo que voy a representar a mi provincia en el nacional.

¿Y qué le motivó a repetir la experiencia?

Me impulsó el hecho de haberme llenado de experiencias y vivencias a lo largo de todos estos años trabajando en el mundo de la moda y viajando mucho fuera de las islas. Ahora me vi mucho más preparada y por eso di el paso de volver a optar a ser Miss Mundo Las Palmas para hacerme con la corona.

¿Qué recuerdos le quedan grabados de la gala provincial?

Recuerdo la gala con mucha tensión y nervios porque estaba todo muy reñido y dudé hasta el último momento si iba a ganar o no. Pero a pesar de toda estas circunstancias, tenía mucha confiaza en mí misma y en mi potencial. Tengo que decir que apenas tuve tiempo para organizar mi preparación, pero avancé mucho en cuestiones que tenía que mejorar como era la oratoria.

Ahora, de cara a Miss Mundo España, ¿en qué ha mejorado?

La Claudia que estuvo en Miss World Las Palmas mantiene su esencia pero ahora en el nacional me podrán ver mucho más segura, con mayor fuidez hablando y más preparada en términos generales.

¿Conoce a sus compañeras de aventura con las que competirá por la corona de España?

Tengo que reconocer que veo el nivel muy alto y he tenido la oportunidad de hablar con muchas de ellas en redes sociales aunque no las he podido conocer aún en persona. Pero yo me veo bastante fuerte, con muchas ganas de competir teniendo en cuenta de que comparto experiencia con unas grandes rivales. En parte, me gusta mucho eso porque nos obligará a darlo todo cada una de nosotras.

Ha sido modelo internacional y ahora es Miss Mundo Las Palmas. ¿Qué opina sobre esa corriente de opinión que estos dos mundos son imcompatibles?

Para nada son incompatibles, al final lo puedes desarrollar de la misma forma y no veo que pueda decirse eso. Trabajas con tu imagen y hoy en día una miss tiene proyección internacional y eso es positivo para tu carrera de modelo. Ambas se pueden compaginar sin ningún tipo de problema.

¿Dónde ve su futuro inmediato?

Me veo en el ámbito de la comunicación, es un mundo que me llama mucho la atención y formándome en este campo me vendrá también muy bien para mi carrera profesional como modelo. Me gusta mucho.

¿Desde su Agüimes natal, cómo va a representar a su provincia?

En el certamen nacional quiero representar a la mujer canaria en su máxima expresión, segura de sí misma, con su belleza natural, pero mujeres que inspiran al resto de generaciones. Estoy muy motivada con el hecho de seguir la estela de otras grandes modelos de mi provincia como han sido Aránzazu Estévez o Carla Barber que también fueron miss y han triunfado en este mundo de la belleza. Me motiva mucho poder seguir sus pasos y al haberlas conocido en muchos trabajos de moda, me ayuda a ver este certamen desde otra perspectiva.