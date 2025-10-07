Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Comisión parlamentaria, en directo: Canarias revisa la proposición de ley de los municipios turísticos de las islas
Imagen del canario cantando en el aeropuerto de Barajas.
Imagen del canario cantando en el aeropuerto de Barajas. C7

Un canario ameniza la espera en el aeropuerto de Barajas con una canción de Bad Bunny

El hombre se dirigía a la puerta de su vuelo dirección Puerto Rico con un altavoz a música todo volumen y la bandera canaria en la cintura

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 11:01

Un canario animó a decenas de personas que esperaban en una de las terminales del aeropuerto Madrid-Barajas antes de coger su vuelo hacia Puerto Rico. Su nombre es Mattheus Makowsky y escuchaba a Bad Bunny con un altavoz cuando entró en la sala e hizo que la gente comenzara a cantar y a bailar. Desde ese momento, el canario subió la música y montó el show antes de que los pasajeros iniciaran el embarque.

El vídeo, compartido en Tik Tok por @olguis-69, se ha hecho viral y ha provocado la reacción de muchos usuarios: «la gente que reparte alegría», «ese es el flow de los canarios, únicos en toda España», «los canarios comparten la misma alegría que los latinos». En él se puede apreciar que Mattheus lleva la bandera de Canarias amarrada a la cintura y que sus vibras son propias de un isleño.

