Antonia San Juan regresa a la televisión con fuerza, humor y reivindicación Antonia San Juan apareció en la noche de este martes en el programa Late Xou, de la cadena pública, presentado por Marc Giró | Una entrevista en la que la actriz habló abiertamente sobre el proceso de tratamiento del cáncer de garganta que atraviesa

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21 Comenta Compartir

Al son del himno del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Antonia San Juan volvió al plató de Marc Giró por segunda vez esta temporada. Lo hizo con la energía arrolladora que la caracteriza, envuelta en una sonrisa que desafía cualquier adversidad.

Durante la entrevista, la actriz se mostró cercana, combativa y con su característico sentido del humor, abordando con franqueza el proceso de su tratamiento contra el cáncer de garganta. «Tengo que vivir, confío plenamente en la ciencia», afirmaba ya en su primera visita al programa de la cadena pública. Para ella, la enfermedad se asemeja a una ópera de Wagner: intensa, cambiante, pero llevadera gracias a su carácter zen y a su capacidad para reírse incluso en los momentos más difíciles.

Más allá del cáncer, San Juan reflexionó sobre el amor y el poder transformador de la lectura, lanzando una frase que no pasó desapercibida: «Cuanto menos lees, más lerda eres». También se mostró crítica con los reconocimientos que nacen de la compasión, dejando claro que sus premios deben ser fruto de su trabajo, no de su enfermedad.

Durante este proceso, ha encontrado en sus redes sociales una vía de escape, donde comparte su día a día con crudeza y honestidad. Sin embargo, dejó claro que no quiere convertirse en símbolo de ninguna lucha: «No quiero ser la imagen del cáncer, porque yo soy actriz».

Su intervención junto a Marc Giró fue una vibrante mezcla de humor, lucidez y compromiso. Antonia San Juan no busca inspirar por estar enferma, sino por seguir creando desde la escena. Porque para ella, el verdadero acto de resistencia es seguir trabajando.