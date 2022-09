Las tortitas de la reina de Inglaterra

Nos ha pasado a todos: vamos de vacaciones o de visita a casa de algún conocido, probamos un plato que nos encanta e intentamos conseguir la receta. Dependiendo de la tesitura es posible que salgamos de allí con la ansiada fórmula en la mano o que, como ocurre la mayoría de las veces, nuestro anfitrión prometa hacérnosla llegar de alguna manera. «No te preocupes, te la pasaré en cuanto pueda». A veces esa bienintencionada promesa nunca llega a cumplirse, y otras se completa cuando prácticamente ya no recordamos ni el aspecto ni el sabor de aquello que tanto nos gustó.

Aparentemente intrascendentes, estas cuitas culinarias pueden acabar pasando a la historia dependiendo de quién fueran sus protagonistas. Imagínense por ejemplo que los interesados en semejante intercambio recetil fuesen dos jefes de estado y que por cuestiones de interés nacional la receta en cuestión fuese archivada y preservada para la posteridad. Eso es exactamente lo que ocurrió con una carta enviada por Isabel II a Dwight Eisenhower en 1960 en la que la reina de Inglaterra compartió con el entonces presidente de los Estados Unidos una fórmula de cocina. Igual que el resto de correspondencia y documentación del general «Ike», esa misiva terminó en el Museo y Biblioteca Presidencial Dwight D. Eisenhower de Abilene (Kansas, EEUU). Gracias a ello miles de personas en todo el mundo verán hoy el funeral de estado por la monarca británica mientras comen los mismos «drop scones» que ella solía prepara.

De aspecto similar a las clásicas tortitas americanas (pero más gruesos y contundentes), los drop scones o Scotch pancakes son una receta típica escocesa que el presidente Eisenhower probó durante una breve visita a Balmoral en 1959. A Isabel II y al antiguo comandante de las tropas aliadas les unió una gran amistad, así que aparte de encuentros oficiales compartieron también confidencias y reuniones privadas. Una de ellas tuvo lugar el 29 de agosto de 1959, cuando Eisenhower visitó el castillo escocés que la familia real británica usaba como residencia veraniega. El mismo en el que la reina falleció el pasado 8 de septiembre.

Durante aquella breve estancia al presidente norteamericano le gustaron tanto las tortitas que se servían en Balmoral que pidió la receta para poder replicarlas en la Casa Blanca. Como suele pasar en estos casos Isabel II se olvidó de la petición hasta que cinco meses después algo se la recordó de sopetón: una foto de Eisenhower cocinando en una barbacoa. El 24 de enero de 1960 cogió pluma y papel para cumplir la promesa gastronómica y escribir una carta que dice así:

Querido señor Presidente,

Al ver en el periódico de hoy una foto suya frente a una barbacoa me he acordado de que nunca llegué a enviarle la receta de los scones que le prometí en Balmoral. Me apresuro a hacerlo ahora, esperando que sean de su gusto.

Aunque las cantidades de la receta sean para 16 personas, cuando hay menos gente suelo echar menos harina y leche y uso el resto de ingredientes tal y como se indica. También he hecho pruebas utilizando sirope dorado o melaza en lugar de azúcar y queda muy bien. En mi opinión la masa ha de batirse mucho durante la preparación, y no debe dejarse reposar demasiado tiempo antes de cocinarla.

[...] Recordamos gratamente su visita a Balmoral y espero que las fotografías adjuntas sea para usted un recuerdo del muy feliz día que pasó con nosotros.

Con todos los mejores deseos para usted y la Sra. Eisenhower.

Atentamente,

Elizabeth R

La carta de Isabel II a Eisenhower.

Drop Scones o tortitas escocesas (receta de Isabel II, 1960)