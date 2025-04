El restaurante Ribera del Río Miño, galardonado por su excelencia culinaria y su enfoque en la gastronomía local

Miércoles, 2 de abril 2025, 08:06 Compartir

Las instalaciones están diseñadas para ofrecer comodidad a los clientes, con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, y sistemas audiovisuales en los reservados.

En cuanto al personal Miguel Pulido sobrino del fundador continúa gestionando el restaurante. Tero Afonso es el jefe de sala y Jesús Colomé lidera la cocina.

Además, el fundador del restaurante don Rafael Pulido fue reconocido por la contribución a la cocina regional,

En cuanto al Premio Mejor Cocina Española. El Restaurante Ribera del Río Miño ha sido elegido por su calidad, servicio excepcional y la atención al detalle de su equipo. Premio otorgado recientemente por Qué Bueno Canarias 2024. También, este año ha sido nominado por la Guía Repsol siendo esta su décima nominación.

El Restaurante, se especializa en cocina gallega tradicional y platos típicos canarios, ofrece una amplia carta que cambia con frecuencia según la temporada. Otra proyecto gastronómico que pertenece a la misma dirección es el Restaurante El Arrosar especializado en arroces, pescados y carnes con la opción de poder reservarlos para llevar.

La Calidad de los platos y el servicio han sido elogiado por los clientes

La Cocina de Galicia en todo su esplendor y ya solo la barra que preside la entrada –muy demandada, por cierto- despliega el brío de un producto que no hallará competencia: ostras, navajas, empanada,… Al género marino fresco le escoltan hechuras para «sentar las madres» como el caldo gallego, el arroz con bogavante o el «Río Miño», y el rodaballo a la gallega. La cava, que también marca el latido de sensaciones rotundas, atesora notables referencias de variadas D.O. nacionales con las que asegurar certeras armonías junto a la Caldeirada de merluza y rape o la lubina a la sal. En la plácida terraza podremos dilatar la sobremesa no sin antes haber dado buena cuenta del souflé Alaska, postre clásico donde los haya.

Además, se destaca por su ambiente acogedor y el uso de productos frescos y de calidad

Han sido galardonado por su excelencia culinaria y su enfoque en la gastronomía local. Todo ello es una muestra de su profesionalidad y elegancia en su conjunto.

Restaurante Ribera del Rio Miño. Calle Olof Palme, 21 35010 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria – España +34 928 26 44 31

Restaurante El Arrosar. Calle Salvador Cuyás, 10 35008 Las Palmas de Gran Canaria. +34 928 27 26 45

https://www.riberadelriomino.com/

https://www.instagram.com/explore/locations/269083435/restaurante-ribera-del-rio-mino-las-palmas-de-gran-canaria/