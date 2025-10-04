Martín Berasategui y Akira Back ofrecerán una cena a cuatro manos en el Hotel Ritz-Carlton Tenerife, Abama

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 23:16 Compartir

Situado en un enclave privilegiado del sur de Tenerife, entre plataneras y con vistas al Atlántico, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama se ha consolidado como un destino gastronómico de referencia. Su firme apuesta por la excelencia culinaria se refleja en una oferta única en la isla, con propuestas como M.B Tenerife, galardonado con dos estrellas Michelin bajo la dirección de Martín Berasategui y capitaneado por Erlantz Gorostiza, y Akira Back Tenerife, el primer restaurante en España del célebre chef coreano-japonés, inaugurado en 2024.

El próximo sábado 18 de octubre, el resort celebrará una exclusiva cena a cuatro manos protagonizada por dos de las figuras más influyentes de la alta cocina contemporánea: Martín Berasategui, referente absoluto de la gastronomía española con 12 estrellas Michelin, y Akira Back, reconocido mundialmente por una cocina japonesa moderna que integra la tradición japonesa con influencias coreanas y técnicas de vanguardia.

En esta velada, ambos chefs entrelazarán su creatividad y visión para dar vida a un menú que pone de manifiesto la sofisticada técnica y el amor por el mar que caracterizan a Berasategui, junto a la propuesta innovadora y vibrante de Back. Una experiencia que refleja los valores que comparten: respeto absoluto por el producto, búsqueda incansable de la excelencia y un lenguaje culinario capaz de emocionar.

El recorrido gastronómico se abrirá con cuatro aperitivos –dos firmados por cada chef– como la Gelatina de trufa y el Whiskey Sour de Berasategui, o el Taco de pico de gallo y la Berenjena con miso de Akira Back.

A continuación, seis platos principales darán protagonismo tanto al producto local como al mar: desde el Milhojas caramelizado de anguila ahumada con foie-gras, cebolleta y manzana verde, hasta un Carabinero de La Santa con salsa de su cabeza, panceta de cerdo y kimchi, pasando por el Carré de cordero francés con cogollos aderezados con pistacho y berenjena especiada o el Cherne característico de las islas sobre beurre blanc.

Como colofón, dos postres que expresan la esencia de cada autor: el Mochi de yuzu con miel canaria tostada y crujiente de gofio de Akira Back, y el Maíz ahumado helado sobre nudo de caramelo salado, cacao y café de Berasategui.

Este encuentro supone mucho más que una cena: es un diálogo creativo entre dos cocinas que marcan tendencia a nivel mundial, y un hito que refuerza la posición de Akira Back Tenerife como uno de los referentes de la alta gastronomía en la isla. Con él, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama continúa atrayendo a talentos internacionales de primer nivel para crear experiencias culinarias que trascienden la mesa y quedan en la memoria.

El precio de la cena por persona es de 245€+IGIC, y el precio del maridaje por persona es de 150€+IGIC. The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ha preparado también una experiencia completa para disfrutar del resort y de la noche al máximo, añadiendo a la cena (maridaje no incluido) la estancia de esa noche para dos personas en habitación doble con desayuno por 1001€ + IGIC, y por 725€+IGIC incluyendo la cena para un adulto y la noche en habitación de uso individual con desayuno incluido.

• Precio de la cena: 245€+IGIC por comensal

• Precio del maridaje: 150€+IGIC por comensal

• Precio de la experiencia con cena para dos y noche para dos personas con maridaje incluido: desde 1001€+IGIC

• Precio de la experiencia con cena para un adulto con maridaje incluido: desde 750€+IGIC

Sobre Martín Berasategui

Martín Berasategui C7

Martín Berasategui, nacido en San Sebastián en 1960, es uno de los chefs más galardonados del mundo, con doce estrellas Michelin en su haber. Comenzó su carrera en el restaurante familiar, Bodegón Alejandro, donde obtuvo su primera estrella en 1986. En 1993, abrió su emblemático restaurante en Lasarte-Oria, que rápidamente se convirtió en una referencia internacional. Su cocina, profundamente arraigada en la tradición vasca, es conocida por su innovación técnica y su sensibilidad artística, lo que le ha valido galardones como el Premio Euskadi de Gastronomía, el Tambor de Oro de San Sebastián y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Sobre Akira Back

Akira Back C7

Akira Back, nacido en Seúl y criado en Aspen, Colorado, comenzó su carrera como snowboarder profesional antes de descubrir su pasión por la cocina. Tras formarse en el Art Institute of Colorado, abrió su primer restaurante, Yellowtail, en el Bellagio de Las Vegas en 2008. Desde entonces, ha construido un imperio culinario global con más de 30 restaurantes en ciudades como Tokio, París, Dubái, Londres, Toronto, Seúl y Tenerife.

Sobre The Ritz-Carlton, Abama

Situado en la costa suroeste de la isla tropical de Tenerife, The Ritz-Carlton, Abama es un exclusivo resort de cinco estrellas operado por The Ritz-Carlton Hotel Company LLC.

Enclavado entre exuberantes jardines tropicales y un paisaje lunar formado por acantilados volcánicos que se sumergen en el océano, The Ritz-Carlton, Abama abraza el eterno verano de Tenerife durante todo el año. Diseñado por Melvin Villarroel con influencia morisca, el complejo se inspira en una ciudadela árabe en tonos terracota. La propiedad ofrece diversas opciones de alojamiento, desde la animada Ciudadela hasta el exclusivo y un nuevo resort dentro del resort, «The Retreat», con acceso a The Ritz-Carlton Club, piscinas exclusivas y un servicio personalizado. Para los que buscan una experiencia única, sus Penthouses y Suites Collection proporcionan el lujo del espacio y tiempo propios, con las vistas más impactantes sobre el océano.

The Ritz-Carlton, Abama también ofrece una extraordinaria colección de experiencias gastronómicas que posicionan al hotel como la opción preferida de todos los amantes de la buena mesa. Cuenta con ocho restaurantes y bares, que van desde opciones más informales hasta el restaurante dos estrellas Michelin M.B y el recién estrenado primer restaurante Akira Back de España. El resort ofrece también un Beach Club con hamacas y sombrillas en la playa de Abama, un galardonado spa de más de 2.500 m2 con exclusivos tratamientos inspirados en la cultura y las tradiciones locales, así como el Ritz Kids Club más grande de Europa. Los amantes del deporte podrán disfrutar de varios campos de golf, así como de pistas de tenis y pádel cerca del resort.