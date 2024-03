El Celler de Can Roca se trasladará a Canarias para hacer realidad dos inolvidables cenas

Desde el origen del Inspirational Chef Program, hace ya seis años, el hotel Royal Hideaway Corales 5* GL (Adeje, Tenerife) se ha convertido en punto de encuentro de la alta cocina europea, visitado por grandes figuras de la gastronomía a nivel mundial como Massimo Bottura, los Hermanos Torres o Ana Rôs, entre otros.

En este año 2024, el hotel celebra la décima edición de su programa de alta gastronomía con la visita del equipo de El Celler de Can Roca, el proyecto de los hermanos Roca. En esta edición especial, el hotel presentará dos grandes hitos en su calendario. El primero de todos tendrá un formato dulce y corresponderá a la instalación de un pop-up de Rocambolesc. El concepto de heladería de vanguardia, liderado por Jordi Roca, aterrizará en el hotel desde el 15 al 28 de abril para que disfruten tanto los huéspedes como cualquier local de la Isla.

En segundo lugar y como culmen a la celebración de esta edición especial del Inspirational Chef Program, el equipo de El Celler de Can Roca, liderado por el chef Joan Roca, cocinará de la mano del equipo de El Rincón de Juan Carlos, dos exclusivas cenas el 9 y 10 de mayo.

Jordi Roca, el maestro de la gastronomía dulce. C7

Rocambolesc se traslada a Tenerife

Capitaneado por Jordi Roca y Ale Rivas, Rocambolesc es la vertiente más dulce del universo de los hermanos Roca. En sus propias palabras se trata de «una ventana a pie de calle desde el mundo dulce de El Celler de Can Roca. Creatividad sin límites en forma de helado soft.»

Esta dulce y original ventana visitará por primera vez las Islas Canarias para instalarse, durante catorce días, en el hotel Royal Hideaway Corales 5* GL. Será desde el 15 de abril hasta el día 28 cuando Jordi Roca y su equipo viajen hasta Costa Adeje y descubran al público de la isla su universo helado.

En la versión más clásica de estos encuentros, Joan Roca junto a su equipo de El Celler de Can Roca serán los encargados de elaborar dos cenas exclusivas, junto a los chefs Juan Carlos y Jonathan Padrón los días 9 y 10 de mayo en el restaurante El Rincón de Juan Carlos, en las que el producto local y de proximidad serán los grandes protagonistas.

El Rincón de Juan Carlos, que cuenta con dos estrellas Michelin. C7

Esta será, sin duda, una oportunidad única para disfrutar en Tenerife de uno de los mejores y más influyentes chefs del mundo. Joan Roca lidera junto a sus hermanos, Josep –sumiller– y Jordi –pastry chef– uno de los restaurantes más laureados de la historia. El Celler de Can Roca, ubicado en Gerona, cuenta con tres estrellas Michelin, y ha ocupado el nº1 del ranking de los The World's 50 Best Restaurants en los años 2013 y 2015. La misma lista los proclamó en el 2019, ad eternum, Best of the Best, categoría especial creada ese mismo año de la que forman parte los restaurantes que han alcanzado el primer puesto de la lista a lo largo de la historia.

La cocina liderada por Joan en El Celler de Can Roca es una cocina libre que sublima y respeta el sabor genuino con la aplicación de la técnica precisa. Para ello, armoniza tradición y modernidad en la dosis perfecta, buscando en el equilibrio un viaje emocional para el comensal. Sus platos mezclan ciencia y tradición, tecnología y sensibilidad, producto y sensaciones.

Por su lado, y posicionado como un referente gastronómico de Tenerife, El Rincón de Juan Carlos, dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, cuenta al mando con los chefs canarios Juan Carlos y Jonathan Padrón. Los hermanos despliegan una cocina de autor que ensalza el producto local desde la vanguardia. Una propuesta contemporánea muy personal y sin barreras basada en la creatividad, originalidad y respeto al mejor producto.

Ruta por los productos locales

Durante su estancia en la isla, el equipo de El Celler de Can Roca conocerá de primera mano el trabajo que se lleva a cabo actualmente en la Finca La Calabacera-Ecología Gourmet, finca que colabora con el hotel suministrando alimentos ecológicos y de temporada a sus restaurantes y servicio de desayunos; y la bodega Altos de Trevejos, donde conocerá de cerca los mejores vinos de Tenerife.

Asimismo, y como parte del evento, Joan Roca compartirá su experiencia, trabajo de investigación, anécdotas, técnicas y otras curiosidades personales con el equipo del hotel Royal Hideaway Corales 5* GL en una nueva edición de las jornadas de creatividad Inspirational Talks. Unos encuentros que sirven como fuente de inspiración y enriquecimiento para el equipo del hotel.

Estos encuentros culinarios refuerzan el papel del hotel Royal Hideaway Corales 5* GL como uno de los mejores hoteles gastronómicos a nivel nacional, título con el que fue reconocido por Condé Nast Traveler en su edición española, la revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida.

Liderando la propuesta gastronómica de las Islas Canarias, este icónico hotel del sur de Tenerife cuenta actualmente con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol en su restaurante El Rincón de Juan Carlos, capitaneado por los Hermanos Padrón; y con una estrella Michelin y un Sol Repsol en San Hô, el concepto nikkei liderado por el chef tinerfeño Adrián Bosch.

Completan la oferta culinaria del hotel Il Bocconcino, restaurante de alta gastronomía italiana que ofrece un recorrido de norte a sur de Italia con el sello del chef Niki Pavanelli y que ha sido reconocido recientemente con su primer Sol Repsol y recomendado en la Guía Michelin España 2024. Y Starfish, que ofrece una carta de proximidad protagonizada por el pescado y el marisco fresco de la isla. Como complemento tampoco faltan exquisitos arroces y carnes a la brasa, acompañado de una cuidada carta de vinos repleta de creaciones de autor de Canarias.

Durante los próximos meses de abril y mayo las raíces se imponen en un enclave convertido en destino gastronómico, donde la cultura y la historia canaria convergen en una propuesta vanguardista, innovadora y que sorprende por su gran calidad, originalidad y una firme apuesta por los productos de kilómetro 0.