El restaurante Arcos de La Laguna acoge la cocina madrileña de Kike Gallardo

Invitado por el restaurante Arcos de la Laguna (Valleseco) para dirigir las I Jornadas Gastronómicas de la Cocina Madrileña vendrá a Gran Canaria uno de los cocineros más destacados de nuestro país, Kike Gallardo. El joven chef madrileño, tras varios años en Asia como Executive Chef en Octo-Saigon (Michelín Guide 2023) & CAPOS-Hanoi (Best New Restaurant 2024) está recorriendo el mundo siendo embajador de la cocina española y organizando eventos de gran interés gastronómico. Tras pasar por el departamento creativo de El Celler De Can Roca como biólogo y cocinero, en 2019 fundó «El Herbario Comestible», un proyecto de divulgación científica y conservación de ecosistemas a través del arte y la cocina. Iniciativa por la cual, el Basque Culinary Center le otorgó el premio de «Joven Talento de la Gastronomía 2022». Mientras tanto, es colaborador en varios medios de comunicación y está implicado con diversos proyectos de gastronomía sostenible.

La cocina de Kike Gallardo es pura «porcelana». Por sus texturas, sus puntos de cocción; por sus sabores; por sus colores, tal cual llegan de la tierra, salen del mar, debido a su depurada técnica la cual le permite mantener el color, olor y sabor. Del 12 al 29 de abril, el joven chef, discípulo de Joan Roca, ofrecerá a los clientes del restaurante Arcos de la Laguna una serie de especialidades paradigmáticas de la Cocina Madrileña Tradicional. La Minuta -Ensalada fría de col lombarda con manzana -Champiñones al ajillo rellenos con virutas de jamón ibérico -Cogollos a la brasa con anchoa y vinagreta del chef -Patatas bravas tradicionales -Huevos rotos con jamón ibérico (o setas de nuestra huerta) -Selección de croquetas (croquetas de jamón, de setas o de cocido) -Callos a la madrileña con hierbas silvestres Cuchara: -Sopa de ajo asado con pimentón -Cocido madrileño en un vuelco Pescados: -Aros de calamares fritos con mayonesa casera -Chipirones encebollados en su tinta con chorizo crujiente 1 -Bacalao acabado a la brasa Carnes: -Solomillo madrileño con espárragos a la brasa -Pollo en pepitoria -Cordero al horno con romero, vino blanco y ensalada de escarola -Cochinillo con milhojas de papa y mojo verde «a la madrileña» Postres: -Tarta de queso (con un toque de queso azul) y frutos rojos -Churros con chocolate «de San Ginés» -Mousse de chocolate, aceite de oliva y sal Maldon -Torrijas a la madrileña - Helado de canela* Vinos DOP Madrid Blanco: Las Moradas de San Martín Albillo Real Ecológico Tinto: Las Moradas de San Martín Initio Garnacha Tinta Ecológica Y como la solemnidad de esta cocina requiere de vinos de altura, serán ofrecidos los mejores de la D.O. Madrid, los reputadísimos de las «Bodegas Las Moradas de San Martín»: Y como vino Blanco se ha elegido Las Moradas de San Martín Albillo Real Ecológico y del Tinto Las Moradas de San Martín Initio Garnacha Tinta Ecológica. Caldos que han sido recomendados por el laureado sumiller y empresario grancanario Mario Reyes. Información y Reservas Tel: 928 618 282 – 630 401 658 - lider@grupohnosrogelio.com - www.grupohnosrogelio.com Carretera Gran Canaria 21, nº4 - Cruce de La Laguna, Valleseco.

