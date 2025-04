Vídeo-receta de cheesecake de chocolate con ambrosías Tirma

Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de abril 2025, 23:14 Compartir

Cuando era estudiante, pase una temporada fuera de Canarias y después de cada visita, siempre me llevaba uno o dos cartones de ambrosías. Duraba muy poco, porque mis compañeros las consumían de dos en dos. Hoy traigo una receta que se sale un poco de mi línea habitual: una tarta de queso con chocolate que, aunque es sencilla, requiere de un poco de dedicación. Si tienes una fiesta de cumpleaños por la tarde, recomiendo reservar una mañana entera para prepararla y asegurarse de tener todos los ingredientes listos desde el día anterior.

Ampliar Cheesecake de Tirma Beatriz Miranda

Este cheesecake de Tirma es una celebración del chocolate en su máxima expresión, inspirado en la receta de Clara Villalón, comunicadora, cocinera y exconcursante de MasterChef, aunque con algunas variaciones personales. Para esta cheesecake de chocolate, he decidido no usar otros quesos más allá del queso crema, para no camuflar el sabor intenso del chocolate, permitiendo que brille con todo su esplendor.

Ingredientes (10-15 porciones)

La cantidad dependerá del tamaño del molde, en este caso usamos un molde de 24 cm. Podemos añadir a la masa un chorrito de leche de coco o a la base un poco de aceite de coco, para darle ese toque que tienen también las ambrosías.

Para la base 6 galletas (tipo Digestive o Lotus)

100 g galletitas saladas

86 g mantequilla

2 cs. de cacao en polvo

1 ambrosía Tirma

Para la masa 200 g queso crema

175 g chocolate 70% (tableta y media)

1 cs de cacao en polvo

40 g de mantequilla

250 g de nata líquida

125 g de azúcar

1 pizca de sal

7 chocolatinas Tirma para decorar

Preparación

Paso 1: La base Derrretimos la mantequilla. Insertamos papel de horno en el molde de tarta y lo untamos con un poco de la mantequilla. Trituramos las galletas, majamos una ambrosía y mezclamos todo con la mantequilla. Repartimos la masa en el molde aplastándola con cuidado y subiendo un poco los bordes para que no `se cuele´aire. Al congelador por dos horas.

Ampliar Base de la cheesecake de Tirma Beatriz Miranda

Paso 2: La masa Calentamos la nata en una cacerola a fuego lento. Apagamos el fuego, añadimos los trozos de la tableta de chocolate y con el calor residual vamos derritiéndolo a golpe de cuchara. Incorporamos la mantequilla y lo dejamos reposar mientras preparamos la parte sólida. En un cuenco, mezclamos el queso crema, azúcar y cacao. Agregamos los huevos y removemos. Juntamos las dos mezclas y lo vertemos sobre el molde.

Ampliar Mezcla de la masa ya en el molde Beatriz Miranda

En este punto, vertemos la mezcla de chocolate en el mismo cuenco, mezclamos con una espátula despacito para que no entre aire (no estamos haciendo bizcocho, buscamos que el resultado sea cremoso en su interior, como una cheesecake vasca). Damos unos golpes para romper las posibles burbujas y lo metemos al horno 24 minutos a 190º. Al sacarla, tiene que `bailar´en el centro.

Ampliar Tarta de queso con chocolate después de hornear Beatriz Miranda

Paso 3: La decoración Sacamos nuestra cheesecake de ambrosías Tirma del horno y la dejamos enfriar a temperatura ambiente, al menos durante 4 horas.

Ampliar Tarta de queso y chocolate decorada con ambrosías Tirma Beatriz Miranda

Después de ese tiempo, desmoladamos y decoramos con las ambrosías cortadas. Lista para disfrutar.

