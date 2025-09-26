Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retrato de Alfonso XIII y portada del Congressional Club Cook Book (1927).

Las recetas de Alfonso XIII

Gastrohistorias ·

En 1927 el rey participó en un libro de cocina estadounidense compartiendo las fórmulas que se usaban en palacio para elaborar tortilla de patatas y cocido madrileño

Ana Vega Pérez de Arlucea

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:27

Será cocinillas Felipe VI? ¿Tendrán buena mano para guisar —o lo habrán hecho alguna vez— Leonor y Sofía? Que yo sepa, desde Casa Real nunca ... se ha informado acerca de algo tan cotidiano, sencillo y simpático como si los reyes, la princesa y la infanta suelen cocinar. Del don Juan Carlos sabemos, seguramente para su desgracia, que es aficionado a las barbacoas al aire libre y que es capaz, como cualquier hijo de vecino, de parrillear en pantalón corto y con la gorra colocada hacia atrás. Ahí el emérito hizo un guiño a su abuelo Alfonso XIII (1886 - 1941), prototipo original del monarca campechano y un tanto crápula amante de las mujeres, la caza, el polo, el vino y el buen comer.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Elige bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  3. 3 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  4. 4 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  5. 5 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  6. 6 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  7. 7 La huelga y los exámenes anularán citas médicas e «impactarán» en la lista de espera
  8. 8 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 25 de septiembre
  10. 10 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las recetas de Alfonso XIII

Las recetas de Alfonso XIII