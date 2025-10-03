Rasmus Munk, chef de Alchemist, vuelve a ser coronado mejor cocinero del mundo en 2025 La gala Best Chef, celebrada en Milán, deja fuera del podio a los españoles, aunque otorga premios a 54 cocineros, con Nacho Manzano como principal novedad

Y el ganador es: Rasmus Munk. Por segundo año consecutivo, el chef del danés Alchemist se alza con el grandilocuente título de mejor chef del mundo, seguido en el podio por la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, y el indio Himanshu Saini, al frente de Trèsind Studio en Dubái. Los ganadores de la nueva edición de The Best Chef Awards se dieron a conocer anoche en Milán, y no traen buenas noticias para la gastronomía patria. Tras años de dominio español —Dabiz Muñoz ganó tres veces seguidas entre 2021 y 2023, Joan Roca fue primero en 2017 y 2018, y Albert Adrià alcanzó el segundo puesto el año pasado—, esta vez no hay presencia nacional en el podio. Sí figuran hasta 54 cocineros españoles en el listado, 14 más que el año pasado, aunque su peso se diluye entre los más de 700 galardonados.

La gran novedad es la entrada de Nacho Manzano, del asturiano Casa Marcial, directo a la máxima categoría. Se suma así a una nómina de tres cuchillos donde ya estaban Joan Roca, Dabiz Muñoz, Albert Adrià, Quique Dacosta, Eneko Atxa, Ángel León, Andoni Luis Aduriz, Bittor Arginzoniz, Martín Berasategui, Paco Morales, el equipo de Disfrutar, Paco Roncero, los Hermanos Torres, Paco Pérez, Diego Guerrero, Paolo Casagrande y Paco Méndez. Con dos cuchillos debutan David Yárnoz (Molino de Urdániz) y Luis Valls, mientras que Jordi Vilà, Juanlu Fernández y Tetsuro Maeda ascienden un peldaño. En esa categoría intermedia también figuran Ricard Camarena, Elena Arzak, Begoña Rodrigo, Toño Pérez, Paulo Airaudo o Jesús Sánchez, entre otros.

Las novedades en el apartado de un cuchillo son las más desconcertantes, pues mezclan a figuras consagradas como Pedro Sánchez (Bagá), Pepe Solla, Aitor Arregi (Elkano, que por cierto no es chef), Maca de Castro o Rafa Peña (Gresca), con talentos emergentes como Jorge Muñoz y Sara Peral (OSA) o los chicos de Cañitas Maite. También se incorporan aquí Ramón Freixa —que llegó a figurar con dos cuchillos en su anterior proyecto—, Pablo González (Cabaña Buenavista), Javi Estévez (La Tasquería), Josep Moreno (Deliranto) o Benito Gómez (Bardal). Entre los escasos «descensos» de esta edición figuran Fina Puigdevall y Martina Puigvert (Les Cols), que bajan de tres a dos cuchillos, y Edorta Lamo (Arrea!), que desaparece de la lista.

¿Quién decide estos premios? Un jurado de 972 votantes, de los cuales más de la mitad son cocineros y el resto se agrupan bajo la ambigua etiqueta de «profesionales del sector». Los artífices de la iniciativa son el italiano Cristian Gadau y la polaca Joanna Slusarczyk. Lo que comenzó como un proyecto en redes sociales derivó, a partir de 2017, en una gala anual que les ha permitido atraer patrocinios y ganar visibilidad internacional. Desde entonces, la ceremonia ha pasado por Barcelona, Varsovia, Madrid, Dubái y ahora Milán.

El sistema de votación no ayuda a despejar dudas. Durante las primeras ediciones, Best Chef elaboraba un ranking de los 100 mejores cocineros del mundo; desde 2024, en cambio, solo se anuncian los tres primeros, mientras que el resto se reparte en las categorías de uno, dos o tres cuchillos. Una fórmula híbrida que mezcla a su manera la lista 50 Best y las estrellas Michelin, intentando arañar protagonismo a ambas y sin desairar a los chefs. En la práctica, el interés se diluye en un evento cada vez más autocomplaciente, donde las grandes figuras de la cocina se limitan a darse palmaditas entre sí.

El nuevo triunfo de Rasmus Munk sorprende poco o nada y alimenta un modelo gastronómico basado en el estrellato en torno a restaurantes para la élite. Su establecimiento de Copenhague ofrece un menú de más de 50 bocados cuyo precio supera los 720 euros -sin incluir las bebidas. Eso si, servido con un derroche de luz y sonido bajo la cúpula de un planetario. En la misma gala que certificó el nuevo triunfo de Alchemist se entregaron además premios específicos entre los que si aparecen varios nombres españoles: José Andrés por su labor humanitaria, Quique Dacosta por su arte culinario y Diego Guerrero por su contribución a la ciencia.

Lista completa de españoles premiados en Best Chef Awards

Tres cuchillos:

Albert Adrià, Enigma, Barcelona, España

Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, San Sebastian, España

Ángel León, Aponiente, Cadiz, España

David Muñoz, DiverXO, Madrid, España

Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid, España

Eduard Xatruch, Oriol Castro & Mateu Casañas, Disfrutar, Barcelona, España

Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu, España

Javier & Sergio Torres, Cocina Hermanos Torres, Barcelona, España

Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, España

Martín Berasategui, Martín Berasategui, San Sebastian, España

Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas, España

Paco Méndez, COME, Barcelona, España

Paco Morales & Paola Gualandi, Noor, Córdoba, España

Paco Pérez, Miramar, Llançá, España

Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid, España

Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona, España

Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia, España

Victor Arguinzoniz, Asador Etxebarri, Atxondo, España

Dos cuchillos:

Antonio Romero, Suculent, Barcelona, España

Begoña Rodrigo, La Salita, Valencia, España

Dani García, Smoked Room, Madrid, España

David Yárnoz, Molino de Urdániz, Urdániz, España

Elena Arzak, Arzak, San Sebastián, España

Fina Puidgevall & Martina Puigvert, Les Cols, Olot, España

Javier Olleros, Culler De Pau,O Grove, España

Jesús Sánchez, Cenador de Amós, Villaverde de Pontones, España

Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona, España

Juanlu Fernández, LÚ Cocina y Alma, Jerez De La Frontera, España

Luis Valls, El Poblet, Valencia, España

Mario Sandoval, Coque, Madrid, España

Paulo Airaudo, Amelia, San Sebastián, España

Rafa Zafra, Estimar, Barcelona, España

Ricard Camarena, Ricard Camarena, Valencia, España

Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo España

Toño Pérez, Atrio, Cáceres, España

Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona, España

Un cuchillo:

Aitor Arregi, Elkano, Guetaria, España

Benito Gómez, Bardal, Ronda, España

Diego Murciego, Desde 1911, Madrid, España

Javi Estévez, La Tasquería Madrid, España

Javier Sanz & Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez,España

Jorge Muñoz & Sara Peral, OSA, Madrid, España

Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao, España

Josep Moreno, Deliranto, Salou, España

Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid, España

Macarena De Castro, Maca de Castro, Mallorca, España

Oliver Peña, Teatro kitchen & bar, Barcelona, España

Pablo González, Cabaña Buenavista, Murcia, España

Pedro Sánchez, Bagá, Jaén, España

Pepe Solla, Casa Solla, Pontevedra, España

Rafa De Bedoya, Aleia, Barcelona,España

Rafa Peña, Gresca, Barcelona, España

Ramón Freixa, Ramón Freixa Tradición, Madrid, España

Xosé Torres Cannas, Pepe Vieira, Raxo, España

