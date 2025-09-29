33 fotos
'Orígenes' consolida la proyección nacional de la cocina isleña
La octava edición del congreso gastronómico reúne a profesionales del sector para recuperar, proteger y transformar el producto de Gran Canaria como seña de identidad
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:56
Modo oscuro
Publicidad
-
1
- 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
- 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
- 4 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
- 5 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
- 6 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
- 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
- 8 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
- 9 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
- 10 El este de la península, en vilo por lluvias intensas
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.