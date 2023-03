El mejor cachopo de Canarias está en la capital grancanaria

Canarias tiene nuevo rey del cachopo. Puerto Astur, restaurante asturiano ubicado en la calle Secretario Artiles de la capital grancanaria, ha conseguido el reputado premio de tener el mejor cachopo de Canarias, según la Guía del Cachopo. Un cachopo de carne de solomillo de ternera relleno de chorizo de Teror y queso Gouda ahumado acompañado de un crujiente de papá de cebolla y puerros.

En el año 2012 La Guía del Cachopo organizó el primer concurso de cachopos de forma online; ya en el 2014 se realizó con jurados que visitaban los restaurantes buscando los mejores cachopos de Asturias y ahora, once años después, la fiebre del cachopo ha revolucionado la hostelería y ya se puede degustar este plato en infinidad de restaurantes de todo el mundo.

Nacho Gancedo, creador y organizador del concurso, afirma que «algunos hosteleros no saben la oportunidad que se pierden al no participar, es como ganar una primitiva, pero aquí las opciones son 1 entre 150, no entre 1.000.000».