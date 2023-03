El Jardín de la Marquesa de Arucas: un lugar para celebrar

En el municipio de Arucas se encuentra un tesoro natural que embelesa a los turistas y que, sin embargo, parece permanecer oculto a la población local, que queda impresionada cuando descubre el Jardín de la Marquesa de Arucas, un paraíso botánico perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza de la naturaleza.

El origen del Jardín se remonta a la década de 1880, cuando el primer Marqués de Arucas comenzó a recolectar una gran variedad de especies vegetales en sus viajes, tanto endémicas como extranjeras, para adornar los jardines de su palacete de verano. Con el paso del tiempo, y gracias a la cálida y favorable climatología de la zona, este jardín se convirtió en un lugar verdaderamente mágico, fascinando a todos aquellos que lo visitaban..

Ampliar

Las generaciones posteriores de la familia del Marqués continuaron con la labor de enriquecer este tesoro botánico, y en la actualidad, el Jardín de la Marquesa cuenta con más de 500 especies vegetales catalogadas. En 1985, este oasis verde abrió sus puertas al público, ofreciendo visitas guiadas por sus estrechos pasillos de estilo romántico y su impresionante Palacete, que cuenta con una fachada de piedra basáltica azul propia de la zona de Arucas.

Ampliar

Un lugar de ensueño

Este jardín botánico es un lugar de ensueño, alejado del mundo cotidiano y en total comunión con la naturaleza. La carpa acristalada y los largos pasillos de vegetación invitan al romanticismo y a la calidez. No es de extrañar que este entorno mágico haya sido utilizado en innumerables películas de Hollywood, como la primera temporada de la serie El Zorro, la película de terror The Curse II o la película de Netflix The Mother, protagonizada por Jennifer López y que se estrena en mayo de este año en Netflix.

Ampliar

Pero más allá de su presencia en la pantalla grande, el Jardín de la Marquesa es un espacio ideal para eventos y celebraciones. La marquesina acristalada proporciona un ambiente elegante y sofisticado para cualquier ocasión, y los jardines ofrecen un entorno espectacular para fotos y paseos. Además, cuentan con un equipo profesional que es capaz de convertir su evento en un éxito asegurado, tanto por su personal, como por exquisita cocina, con una espectacular sinergia con el Chef José Rojano y su equipo. Esta colaboración se traduce en una cocina completamente integrada en el lugar del evento. Rojano apuesta por la excelencia, por la cocina vanguardista, con producto fresco y poniendo especial énfasis en una excelente materia prima.

Ampliar José Rojano, Chef Ejecutivo del Jardín de la Marquesa de Arucas

Finalmente, al igual que lo disfrutan los turistas y los cruceristas, la población local no necesita ninguna excusa ni una gran celebración para darse un paseo por sus jardines, que están abiertos al público. En su paseo, estará acompañado por decenas de pavos reales que, casi como dueños del territorio, campan a sus anchas.

Ampliar

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Jardín de la Marquesa. Teléfono: 928311773 eventos@jardindelamarquesa.com