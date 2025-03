La gastronomía de Gran Canaria avanza hacia la sostenibilidad y se consolida como parte identitaria de la isla

Viernes, 14 de marzo 2025, 18:30 Compartir

«La gastronomía, para que sea sostenible, requiere de la implicación de todos: empresarios, restauradores, hoteles, instituciones, productores, incluso, los consumidores». Es la reflexión de Ramón Redondo, director de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria en el III Foro de Empresas, ODS y Agenda 2030 que, en esta ocasión, ha puesto el foco sobre la gastronomía sostenible.

Este foro pone de relieve que la gastronomía juega un papel fundamental en Ecoisla Gran Canaria 2030, la estrategia insular de Desarrollo Sostenible alineada con los ODS de la ONU. Y en este sentido, se pronunció Jorge Pérez Artiles, director de Participación Ciudadana y coordinador de la Agenda 2030 del gobierno insular, quien señaló que «todo está interconectado, porque si hablamos de gastronomía, hablamos de producto kilómetro cero, de consumo responsable y de calidad en el trabajo. Además, ofrecemos un producto que es identitario, es también patrimonio cultural de nuestro territorio».

«La gastronomía es sostenible o no será. Sostenibilidad y gastronomía son dos gotas de agua que tienen que ir de la mano. La gastronomía representa la economía, la agricultura, a las personas, a los territorios y está totalmente conectada con lo que es la tierra y con el medioambiente», afirmó Cinta Lomba, investigadora en sostenibilidad en GOe Tech Center del Basque Culinary Center, y ponente en este foro. Y añadió que «el éxito de nuestra institución pasa por creer que se pueden hacer cosas de una manera diferente y hacerlas, el learning by doing. La clave está en evolucionar de manera constante y no acomodarse».

Otras iniciativas que están potenciando las oportunidades que ofrece la gastronomía para alcanzar los ODS y convertir a Gran Canaria en un destino gastronómico sostenible expuestas en este foro han sido el Clúster Innova Gastrocan, la Ruta del Vino de Gran Canaria o el Instituto Tecnológico de Canarias con su proyecto europeo Ecocook.

Borja Marrero, chef y propietario del restaurante Muxgo, Estrella y Estrella Verde Michelín; Javier Jiménez, CEO de la empresa EFFIWASTE SL; Armando Gil, director relaciones institucionales de Coca Cola-HOSTELERÍA #PorElClima; Anabel Calderín, gerente de La Jaira se Ana y Los Quesitos de Anabel; Laura Bouzón, gerente del Grupo Hostelero Rías Bajas SL.; Alberto Verdugo, chef en la Escuela Internacional Les Roches; y Rodrigo Martínez Silvetti, representante de Gastrobyte SL., fueron los casos de éxito mostrados en este evento, modelos empresariales que están promoviendo prácticas responsables que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y el Clúster Innova Gastrocan se ha creado con el objetivo de fomentar la colaboración entre sectores y avanzar hacia un futuro más sostenible.

