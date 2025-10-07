Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ensaladilla ganadora C7
San Sebastián Gastronomika

Elkano Txiki, proclamado templo de la ensaladilla de 2025 en Gastronomika

El bar del icónico restaurante getariarra se alza con un campeonato que encuentra ganador por primera vez en el territorio guipuzcoano

CANARIAS7

CANARIAS7

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 18:13

El nuevo templo de la ensaladilla rusa se encuentra en Getaria. Concretamente en Elkano Txiki. El triunfo en el VIII Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel viajó hasta la localidad costera de la mano de Pablo Vicari, José Manuel Barroso y Jonathan Canahuire para convertir el bar del mundialmente reconocido Elkano en una parada obligada para los amantes de esta tapa.

Si hasta ahora el rodaballo o las kokotxas eran reclamos habituales en la casa getariarra, en su espacio más informal tienen una ensaladilla rusa que desde ayer es reconocida como la mejor de España. Con un jurado compuesto por Miguel Montorio, Alfredo Escobar, Carlos Maribona, Martín Berasategui (presidente), José Carlos Capel, Julia Pérez y Manuel Villanueva, sorprender parecía complicado, pero lo consiguió la cuadrilla de Getaria al imponerse al resto de finalistas: Pablo Cadavid, La Yerbita (Sobarzo,Cantabria); Saúl Barquilla, Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos); Mariano Luís Rodríguez, Eme de Mariano (Málaga); Antonia Pazos, La Taberna de Egia (San Sebastián); Ricardo Romero, Colósimo (Madrid); Rafaela Pierobón, Hilo (Ruente, Cantabria); Francisco Muñoz Portales, El Parador Playa (Benalmádena, Málaga) y Albert Martínez Bocalandria, Eldelmar Hermanos Torres (Barcelona).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  2. 2 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  6. 6 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  7. 7 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  8. 8 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Elkano Txiki, proclamado templo de la ensaladilla de 2025 en Gastronomika

Elkano Txiki, proclamado templo de la ensaladilla de 2025 en Gastronomika