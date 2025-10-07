Elkano Txiki, proclamado templo de la ensaladilla de 2025 en Gastronomika
El bar del icónico restaurante getariarra se alza con un campeonato que encuentra ganador por primera vez en el territorio guipuzcoano
San Sebastián
Martes, 7 de octubre 2025, 18:13
El nuevo templo de la ensaladilla rusa se encuentra en Getaria. Concretamente en Elkano Txiki. El triunfo en el VIII Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel viajó hasta la localidad costera de la mano de Pablo Vicari, José Manuel Barroso y Jonathan Canahuire para convertir el bar del mundialmente reconocido Elkano en una parada obligada para los amantes de esta tapa.
Si hasta ahora el rodaballo o las kokotxas eran reclamos habituales en la casa getariarra, en su espacio más informal tienen una ensaladilla rusa que desde ayer es reconocida como la mejor de España. Con un jurado compuesto por Miguel Montorio, Alfredo Escobar, Carlos Maribona, Martín Berasategui (presidente), José Carlos Capel, Julia Pérez y Manuel Villanueva, sorprender parecía complicado, pero lo consiguió la cuadrilla de Getaria al imponerse al resto de finalistas: Pablo Cadavid, La Yerbita (Sobarzo,Cantabria); Saúl Barquilla, Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos); Mariano Luís Rodríguez, Eme de Mariano (Málaga); Antonia Pazos, La Taberna de Egia (San Sebastián); Ricardo Romero, Colósimo (Madrid); Rafaela Pierobón, Hilo (Ruente, Cantabria); Francisco Muñoz Portales, El Parador Playa (Benalmádena, Málaga) y Albert Martínez Bocalandria, Eldelmar Hermanos Torres (Barcelona).