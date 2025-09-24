Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ganadores en cocina y pastelería. C7

Eliana Real y Felipe Martín, nuevos embajadores de la gastronomía canaria

Los ganadores del 8º Certamen Regional representarán a Canarias en el Nacional de Cocina y Pastelería que se celebrará en Palma de Mallorca el 11 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:24

San Miguel de Abona se convirtió este 23 de septiembre en el epicentro de la alta cocina con la celebración del 8º Certamen Regional de Gastronomía de Canarias, organizado por ACYRE Canarias con el apoyo del Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife. El evento, que reunió a algunos de los mejores talentos culinarios del archipiélago, volvió a destacar por la creatividad, el nivel técnico y la apuesta por el producto local.

En la categoría de cocina, Eliana Real, junto a su ayudante Mireia, en representación del Hotel Bahía del Duque, se alzó con el título de mejor cocinera de Canarias 2025. En pastelería, el máximo reconocimiento fue para Felipe Martín y su ayudante Coraima, del Hotel Iberostar Anthelia, que conquistaron al jurado con sus elaboraciones. Ambos representarán a Canarias en el Certamen Nacional de Cocina y Pastelería, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en Palma de Mallorca.

Durante la jornada, los concursantes demostraron su talento trabajando con ingredientes emblemáticos como la salema, el cochino negro, frutas de temporada y la miel de Tenerife. El jurado destacó la originalidad y el respeto al producto local como valores diferenciadores de esta edición.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades locales e insulares, entre ellas el alcalde Arturo González, quien subrayó «el orgullo que supone para San Miguel de Abona ser la sede de un evento que impulsa el nombre de Canarias y el talento de sus profesionales».

Con este certamen, San Miguel de Abona consolida su papel como referencia gastronómica del archipiélago, reforzando la proyección nacional de la cocina canaria y la importancia de seguir apostando por el kilómetro cero.

