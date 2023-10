Música, las mejores burgers y cervezas del mundo: Burger Fest llega a la capital grancanaria

La Plaza Santa Catalina acogerá los próximos 20 y 21 de octubre la primera edición de Las Palmas Burger Fest, organizado por Beers Tenerife tras sus exitosas ediciones en El Médano, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife. El evento reunirá a los mejores restaurantes de Burgers del Archipiélago por primera vez en Gran Canaria y contará además con algunos de los mejores dj del momento en las Islas.

La cita, además, ofrecerá con un concurso gastronómico en el que se elegirá a la mejor hamburguesa del evento con la participación de los maestros de ceremonias CanaryFoddies. El horario de Las Palmas Burger Fest será el viernes de 18:00 a 01:00 y el sábado de 14:00 a 01:00 horas, con entrada gratuita. En esta primera edición la música correrá a cargo de los dj Tana Sandoval, Juana la Cubana, MCR Selector, Raíl la Capria, Fano y Woodhands. La organización anunciará más artistas en próximas fechas.

Los puestos de burgers presentes serán All or Nothing, Rockabilly, Caminando por el Mundo, Kaleta, Malditas Smashburgers, 200 Gramos, La Chula, Madre Mía, La Chachi, Estarico, Mostazza, Viena 30, Leo Burger y la foodtruck Costumbres Argentinas.

Además, el evento contará con la participación de Tabaiba x Cielo, restaurante con Estrella Michelín. Como organizador también estará presente por primera vez el puesto de Beers de Tenerife. Además, Las Palmas Burger Fest contará con un puesto 100% sin gluten con Travel World Food y stand especial para los más golosos con Dulce This Cookie 21

El rincón Craft Beer ofrecerá las cervezas artesanas canarias Jaira, Tierra de Perros, Vagamundo, Agüita, Galotia, La Armada, Ranilla y distintas cervezas del mundo. Este encuentro gastronómico musical cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas, Naviera Armas, Hyundai Canarias y Tropical.