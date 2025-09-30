El S U R U cócktail bar, entre los mejores de España y Portugal La coctelería ubicada en el lobby del Hotel Faro se cuela en la lista de lugares más prestigiosos elaborada por críticos, periodistas y profesionales del sector

Los Top Cocktail Bars han reconocido a S U R U Cocktail Bar como uno de los mejores bares de España y Portugal en una gala que se celebró este lunes en el Teatro Magno de Madrid. La lista, que premian a las mejores coctelerías, está elaborada por reputados periodistas, críticos de gastronomía y profesionales del sector, y recopila 115 nombres entre los que solo figura uno canario.

S U R U Cocktail Bar está ubicado en el lobby del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y con vistas privilegiadas al Atlántico y al icónico Faro de Maspalomas. Su propuesta ofrece una experiencia de coctelería vanguardista con identidad canaria: rompe con el formato tradicional e introduce el concepto «bar-server». Esto es, un servicio de coctelería que descentraliza la barra y traslada la experiencia a la mesa con el bartender.

Por otro lado, su menú apuesta por la innovación, el talento y la creatividad. Con categorías que abarcan cócteles aperitivos, «all day» y digestivos, «cada bebida ha sido diseñada con precisión técnica y un enfoque sensorial», afirman en una nota.

Asimismo, desde la reciente apertura del restaurante Callao Gastro & Ocean Lounge en el Hotel Faro, existe un diálogo continuo entre los equipos de cocina y coctelería. Entre las propuestas destacan reinterpretaciones locales como el «Tuno vuò fà l'americano» o el «Ruso canario», que incorporan ingredientes autóctonos, técnicas de coctelería avanzadas (como la cocción al vacío o el fat washing) y una vajilla cuidadosamente seleccionada para potenciar la narrativa visual y emocional de cada cóctel.

La experiencia multisensorial se completa con una cuidada atmósfera sonora, creada por DJs y música en directo que fusionan house, R&B y ritmos urbanos. Con todo ello, S U R U se consolida como un referente de la coctelería contemporánea con alma isleña.

