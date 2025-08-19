Cocineros rurales, galardonados con el Premio Extraordinario Alimentos de España 2025 El Ministerio de Agricultura reconoce su labor en la sostenibilidad, la preservación del patrimonio gastronómico y el impulso económico del medio rural, personificado en la figura del chef Luis Alberto Lera.

Foto aportada por el El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido el Premio Extraordinario Alimentos de España 2025 al colectivo de cocineros rurales, en reconocimiento a su aportación profesional, social y cultural. La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pone en valor su labor como nexo entre la gastronomía y el territorio.

El jurado destacó que este colectivo representa un modelo de colaboración ejemplar con productores locales, promueve el consumo de alimentos de proximidad y contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario.

Su trabajo, además, preserva el patrimonio culinario, impulsa la economía de las zonas rurales y favorece la creación de empleo en áreas afectadas por la despoblación.

La distinción se ha querido personificar en la figura de Luis Alberto Lera, chef y propietario del restaurante Lera, en Castroverde de Campos (Zamora). Considerado por sus colegas como «alcalde de los cocineros rurales» durante el congreso internacional Terrae en 2024, Lera simboliza —según el jurado— el compromiso del sector con la innovación desde la tradición y la proyección de una imagen moderna y de calidad del medio rural español.

En 2022 ya fue reconocido con el Premio Alimentos de España a la Defensa del Producto, por su labor en la valorización de los ingredientes nacionales.

Los Premios Alimentos de España, creados en 1987, reconocen la excelencia, la innovación y el compromiso de empresas, profesionales e iniciativas que contribuyen al prestigio del sector agroalimentario.

Este año, la convocatoria ha recibido 139 candidaturas —26 más que en 2024— en categorías como Industria, Innovación, Internacionalización Alimentaria, Producción Ecológica, Pesca y Acuicultura, Comunicación, Restauración, Promoción, Iniciativa Emprendedora y Reducción del Desperdicio Alimentario.

El fallo de esta edición refuerza la campaña institucional «El país más rico del mundo», con la que el Gobierno busca consolidar la marca España como referencia internacional en calidad gastronómica y alimentaria.

Los premiados en esta edición

Industria Alimentaria: Mahou (Madrid).

Iniciativa Emprendedora: Vacum Carnes de Lujo (Valencia) y Panduru Economía circular Asturias.

Innovación: Remolonas Foods (Valladolid)

Internacionalización Alimentaria: Consorcio Español Conservero (Cantabria)

Producción Ecológica: Komvida Kombucha (Badajoz)

Producción de la Pesca y Acuicultura: Interfish España (Pontevedra)

Comunicación: José María Montero, director del programa Tierra y Mar de Canal Sur TV

Promoción: Interporc (Madrid)