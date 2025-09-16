Rancho Arizona 2 Grill abre sus puertas en Las Ramblas Centro Más de 200 metros cuadrados de local, una terraza que supera los 100 metros y una propuesta marcada por la música en vivo

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:37 Compartir

Las Ramblas Centro suma un nuevo protagonista a su oferta gastronómica. Con más de 200 metros cuadrados de local, una terraza que supera los 100 metros y una propuesta marcada por la música en vivo, los tardeos y el sabor del grill, Rancho Arizona 2 Grill aterriza en el corazón de la ciudad dispuesto a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la buena mesa y el ambiente distendido.

Tras años de experiencia en su primer local, el equipo de Rancho Arizona da un paso decisivo con esta apertura, apostando por un espacio en el que la carne a la brasa, las pizzas y una cuidada selección de cervezas serán protagonistas. «Queremos trasladar a Las Ramblas el espíritu del viejo oeste, un lugar donde disfrutar con amigos y familia alrededor de una mesa, siempre con calidad y cercanía», explican sus responsables.

La llegada de Rancho Arizona 2 Grill refuerza el carácter único de Las Ramblas como #ElLugardelEncuentro, un espacio que reúne ya más de 20 conceptos gastronómicos diferentes y se ha consolidado como epicentro de ocio, gastronomía y vida urbana, un centro muy vivo y dinámico.

El espíritu del oeste llega a Las Ramblas

Con esta apertura, el público encontrará no solo un restaurante, sino un nuevo escenario para disfrutar del sabor, la música y las experiencias compartidas. Rancho Arizona 2 Grill promete convertirse en ese lugar donde los planes se alargan sin mirar el reloj y donde cada visita sabe a algo distinto. El espíritu del oeste ya cabalga en Las Ramblas Centro… y la cita está servida.

Temas

Restaurantes

Inauguración

Música

Espacio