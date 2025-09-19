Lopesan Hotel Group reinventa el tardeo en Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:26 Compartir

Lopesan Hotel Group presenta tres propuestas únicas para redescubrir el aperitivo y el tardeo, un ritual que combina gastronomía, coctelería y experiencias memorables. Desde el clásico Negroni hasta el maridaje de champagne y caviar, pasando por un auténtico aperitivo italiano con selección de snacks, cada uno de los bares del grupo ofrece una forma distinta de vivir este momento social al más puro estilo italiano.

Negroni o'clock en el Bar Central (Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa)

Todos los días, entre las 17:00 y las 20:00, el Bar Central se convierte en el templo del Negroni. Su propuesta incluye una carta efímera dedicada a este icónico cóctel y sus reinterpretaciones, siempre acompañados de una gilda premium sobre chips de papa como tapa.

Para completar la experiencia, los clientes reciben una foto Polaroid de recuerdo, cortesía de Campari, que inmortaliza el momento y refuerza el espíritu social del aperitivo.

Golden hour en el S U R U Cocktail Bar (Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel)

La moda del tardeo alcanza un nuevo nivel en el S U R U Cocktail Bar, que ofrece una experiencia exclusiva de 17:30 a 20:30. Los comensales pueden disfrutar de un Dry Martini preparado en la mesa y maridado con blinis de caviar; o bien optar por champagne con caviar, en una puesta en escena espectacular patrocinada por vodka Belvedere y Moët & Chandon, que incluye un carro con forma de barco, especialmente personalizado para la ocasión. Una propuesta sofisticada que convierte la hora del aperitivo en un auténtico ritual de lujo y hedonismo.

Aperitivo italiano en el Nereo Cocktails & Food (Corallium Dunamar by Lopesan Hotels)

Cada domingo, entre las 18:00 y las 22:00, el Nereo Cocktails & Food rinde homenaje al clásico aperitivo italiano. En él, los clientes pueden disfrutar de una bebida a elegir y acceder a un aperitivo de especialidades mediterráneas, con la opción de pedir bebidas adicionales a precios de carta.

La oferta líquida incluye una completa Spritzería (Aperol, Campari, Limoncello, Crodino, Paloma, Saint Germain), así como cócteles de autor (Brigante, Marianito, Negramaro, Manghini), vermuts selectos, jereces y aperitivos tradicionales. Una propuesta pensada para disfrutar en el atardecer con el inconfundible espíritu italiano.

Con estas iniciativas, el Grupo Lopesan demuestra su capacidad de innovar en la escena gastronómica y coctelera de Gran Canaria, ofreciendo a locales y visitantes experiencias únicas que revalorizan el aperitivo como un momento de encuentro, disfrute y descubrimiento.

Lopesan Hotel Group

Gran Canaria es la tierra que vio nacer a Lopesan Hotel Group, una compañía que inició su andadura hotelera a comienzos de los años noventa, aunque con raíces empresariales que se remontan a 1972 con la fundación de Hijos de Francisco López Sánchez S.L. A lo largo de este tiempo ha apostado por la creación de hoteles singulares, que constituyen microdestinos en sí mismos, y ha ido evolucionado en su modelo de negocio hasta crear su propia estructura de gestión bajo la marca Lopesan Hotel Management.

Actualmente, cuenta con veintidós hoteles en enclaves turísticos de referencia como Gran Canaria, Fuerteventura, Punta Cana, Alemania, Austria y Tailandia, que se comercializan bajo un portfolio de seis marcas diseñadas para adaptarse a distintos segmentos de público y motivaciones de viaje.

Algunos de los proyectos en activo más destacados son la construcción de la segunda fase del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino de Punta Cana y la planificación de una nueva propuesta turística en Gran Canaria.

www.lopesan.com