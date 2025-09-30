S U R U Cocktail Bar, único representante de Gran Canaria en la lista Top Cocktail Bars S U R U Cocktail Bar ha sido seleccionado como uno de los mejores bares de España y Portugal en la prestigiosa lista TOP COCKTAIL BARS

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:48 Compartir

Este lunes 29 de septiembre se ha celebrado en el Teatro Magno de Madrid la gran gala de los Top Cocktail Bars, que premian a las mejores coctelerías de España y Portugal en una lista elaborada por reputados periodistas, críticos de gastronomía y profesionales del sector. En esta edición, se han seleccionado 115 bares, entre los que han destacado la entrada de S U R U Cocktail Bar como único bar de Gran Canaria en la lista.

SURU Cocktail Bar: hospitalidad, coctelería vanguardista e identidad canaria

Ampliar Imagen del acto celebrado en Madrid. C7

Ampliar De izq a dcha: Cristian Viera, Bartender SURU Cocktail Bar, Aranzazu Pavón, Jefa de Restaurantes y Bares Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel e Irama Pérez, Bartender SURU Cocktail Bar. C7

Ampliar Imagen del acto celebrado en Madrid. C7

Ubicado en el moderno lobby del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y con vistas privilegiadas al Atlántico y al icónico Faro de Maspalomas, S U R U Cocktail Bar ofrece una experiencia única de coctelería vanguardista con identidad canaria en la isla. Su propuesta rompe con el formato tradicional e introduce el concepto «bar-server», un servicio de coctelería que descentraliza la barra y traslada la experiencia a la mesa con el bartender, trago y cliente como protagonistas.

Su menú es reflejo de la apuesta del Grupo Lopesan por la innovación, el talento y la creatividad. Con categorías que abarcan cócteles aperitivos, «all day» y digestivos, cada bebida ha sido diseñada con precisión técnica y un enfoque sensorial. Asimismo, desde la reciente apertura del restaurante Callao Gastro & Ocean Lounge en el Hotel Faro, existe un diálogo continuo entre los equipos de cocina y coctelería. Entre las propuestas destacan reinterpretaciones locales como el «Tuno vuò fà l'americano» o el «Ruso canario», que incorporan ingredientes autóctonos, técnicas de coctelería avanzadas (como la cocción al vacío o el fat washing) y una vajilla cuidadosamente seleccionada para potenciar la narrativa visual y emocional de cada cóctel.

El concepto de S U R U, inspirado en el término japonés «crear, hacer», se traslada a su interiorismo y ambientación. La estética del espacio se construye a partir de contrastes armónicos entre materiales como metales, madera y rafia, y se divide en dos zonas con identidades propias: un interior sobrio, elegante y minimalista, y una terraza lúdica, colorida y expresiva, donde la cerámica local cobra protagonismo. La experiencia multisensorial se completa con una cuidada atmósfera sonora, creada por DJs y música en directo que fusionan house, R&B y ritmos urbanos. Con todo ello, S U R U se consolida como un referente de la coctelería contemporánea con alma isleña.

Lopesan Hotel Group

Gran Canaria es la tierra que vio nacer a Lopesan Hotel Group, una compañía que inició su andadura hotelera a comienzos de los años noventa, aunque con raíces empresariales que se remontan a 1972 con la fundación de Hijos de Francisco López Sánchez S.L. A lo largo de este tiempo ha apostado por la creación de hoteles singulares, que constituyen microdestinos en sí mismos, y ha ido evolucionado en su modelo de negocio hasta crear su propia estructura de gestión bajo la marca Lopesan Hotel Management.

Actualmente, cuenta con veintidós hoteles en enclaves turísticos de referencia como Gran Canaria, Fuerteventura, Punta Cana, Alemania, Austria y Tailandia, que se comercializan bajo un portfolio de seis marcas diseñadas para adaptarse a distintos segmentos de público y motivaciones de viaje.

Algunos de los proyectos en activo más destacados son la construcción de la segunda fase del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino de Punta Cana y la planificación de una nueva propuesta turística en Gran Canaria.