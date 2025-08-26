Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Restaurante Arcos de la Laguna - Valleseco

Entre Brasas y Aromas: Festival del Cordero

Del 22 de agosto al 15 de septiembre de 2025

Martes, 26 de agosto 2025, 22:57

Vuelve uno de los encuentros culinarios más esperados del año en Valleseco: el Festival Gastronómico del Cordero Lechal en el restaurante Arcos de la Laguna. Una celebración del sabor, la tradición y la excelencia, en un entorno natural incomparable.

Bajo la dirección del chef Francisco Rodríguez, esta edición rinde homenaje al cordero lechal con una propuesta creativa que fusiona técnicas contemporáneas, productos de proximidad y el alma de la cocina de nuestras medianías.

Entre las creaciones de esta edición destacan:

• Ensalada templada de cordero con queso de rulo de cabra, salsa de mango y nueces.

• Champiñones rellenos de cebolla caramelizada y cordero.

• Musaka de cordero y berenjena al estilo mediterráneo.

• Pimientos del piquillo rellenos de lechal y setas, sobre crema suave de piquillos Asados.

• Caldereta de cordero lechal al estilo de la abuela, con toque de tinto del Monte Lentiscal y romero silvestre.

• Paletilla de cordero lechal al horno de leña.

• Pata de cordero lechal al horno de leña.

• Chuletillas de palo de cordero lechal a la parrilla con tomillo y romero.

• Cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias.

Todo ello maridado con una cuidada selección de vinos de la bodega Rippa Dorii y Café Emicela de Tueste Italiano, en un ambiente que invita a la desconexión y al disfrute.

Reserva tu mesa y déjate sorprender por una experiencia gastronómica que celebra lo auténtico.

Información y Reservas. 928 61 82 82 - 630 40 16 58

