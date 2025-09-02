Tipos de ceviches: una joya gastronómica en múltiples versiones Pocos platos en el mundo resumen tanta historia, frescura y personalidad como el ceviche | Ácido, picante, marino y vibrante, este emblema de la cocina peruana varía de región en región, transformándose según el clima, los ingredientes locales y las influencias culturales

Desde las costas limeñas hasta los ríos amazónicos, el ceviche es un verdadero mapa comestible del Perú. Sin embargo, esta receta varía notablemente según la región, el tipo de insumos disponibles y las costumbres locales, lo que ha dado lugar a diversas versiones reconocidas a lo largo del país. Con más de tres décadas de historia, y entre cuyos clientes figuran los Reyes de España Felipe y Letizia, Inti de Oro nos cuenta los distintos tipos de ceviche que hay.

1. Peruano: el origen clásico

El ceviche tradicional peruano es la expresión más pura de esta preparación. Elaborado con pescado blanco como corvina, lenguado o mero, cortado en cubos y marinado en zumo de lima recién exprimida, cebolla morada en pluma, ají limo, cilantro y sal, este plato se sirve con camote, maíz choclo y cancha serrana. Su equilibrio entre acidez y frescura lo convierte en el punto de partida obligado para entender el ceviche en su esencia más clásica.

2. Mexicano: explosión de sabor y picante

México lleva el ceviche a un terreno más atrevido y diverso. Aquí, el pescado convive con camarón, pulpo o incluso callo de hacha, en una mezcla vibrante de jitomate, pepino, chile serrano o jalapeño, cilantro y, en ocasiones, un toque inesperado de kétchup o clamato. Se sirve sobre tostadas crujientes y se corona con aguacate, logrando una combinación irresistible entre frescura, textura y picante.

3. Chileno: Sutileza y elegancia

En Chile, el ceviche encuentra una expresión más suave y menos ácida. Generalmente preparado con reineta o corvina, este estilo puede incluir un chorrito de vino blanco junto al limón, aportando una nota de sofisticación. El cilantro, la cebolla y el ají verde completan esta versión que privilegia la frescura del pescado con un perfil más delicado.

4. Colombiano: dulce, cremoso y urbano

El ceviche de camarón, popular en la costa, se adereza con kétchup, mayonesa y se sirve acompañado de galletas saladas, en una mezcla dulce y cremosa que rompe con los cánones tradicionales. También existen variantes más ligeras, con pescado marinado en una leche de tigre menos ácida, mostrando otra cara del ceviche caribeño.

5. Panameño y centroamericano: sabor local y espíritu callejero

En Panamá y otros países de Centroamérica, el ceviche se reinventa con sabores locales y presentaciones callejeras. La corvina o el róbalo se marina con limón, especias y a veces salsa de tomate y hierbas autóctonas. En Panamá, es común encontrarlo servido en pequeños vasos como «shots», ideal para comer al paso, destacando su carácter accesible y cotidiano.

6. Ceviche caliente: una fusión moderna

Una versión creativa es el ceviche caliente, donde los ingredientes se saltean rápidamente o se pasan por calor, manteniendo el espíritu del plato pero transformando su textura.

Este estilo ha ganado terreno en restaurantes contemporáneos, y aunque los puristas lo consideran una herejía, representa la capacidad del ceviche para reinventarse.

7. Ceviche de mariscos: frescura y variedad

Común en todo el litoral peruano, pero especialmente en Callao y las caletas del sur, el ceviche de mariscos combina pulpo, calamar, conchas de abanico, camarones y más. Se sirve bien picante y con leche de tigre ligeramente más turbia, a veces enriquecida con un toque de rocoto licuado. Es uno de los favoritos en las cevicherías urbanas y en los mercados populares.

Un Patrimonio en Evolución

El ceviche fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú en 2004, y cada 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche. Hoy más que nunca, este plato sigue evolucionando sin perder su esencia: el respeto por el producto fresco, la armonía de sabores y el alma peruana en cada bocado.

