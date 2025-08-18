El perejil no es solo decoración

Te lo cuento en pocas palabras: pon perejil en tu vida | Suena curioso pero en realidad ese ramito verde que sueles usar como decoración es un pack completo de nutrientes que benefician tu microbiota, tus defensas y hasta tu juventud cutánea

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 23:05 Compartir

Imagina una fiesta biológica: el perejil trae a todos los buenos y en grandes concentraciones: vitamina C, antioxidantes, flavonoides y espanta a los malos: estrés oxidativo, inflamación, y demás.

Sí, sí, ya sé lo que piensas: ¿En serio, tanto por un simple perejil?, Pues sí, y aquí la ciencia no se anda con tonterías.

Perejil: el superhéroe verde

Ampliar El perejil no se solo decoración Pasana Health

• Bombardeo de vitamina C: es tu súper aliado para la síntesis de colágeno y absorción de aminoácidos cuando lo combinas con proteínas, porque los alimentos siempre son más biodisponibles que muchos suplementos. La vitamina C es cofactor esencial para las enzimas que doblan y estabilizan el colágeno (prolil- y lisil-hidroxilasa). Así que, imagina que le pones un buen puñado de perejil a unas pechugas o pescado y ¡colágeno optimizado en tu cuerpo!.

• Antioxidantes y flavonoides: cargado de apigenina, luteolina, polifenoles que protegen tus células del estrés oxidativo, con potenciales beneficios en piel, corazón e incluso prevención de algunas formas de cáncer.

• Salud renal y antiinflamación: estudios súper recientes de 2024 muestran que el perejil mejora biomarcadores renales, reduce inflamación y estrés oxidativo.

• Protección cardiovascular: es un gran regulador cardiovascular. Hace derroche de propiedades antihipertensivas, antitrombóticas e hipolipemiantes; además, un gran regulador del colesterol y de la presión arterial.

• Digestión y efectos diuréticos: su aporte al sistema digestivo es maravilloso, promueve la eliminación de líquidos, aliviando hinchazón y favoreciendo un microbioma feliz.

Perejil, rico en Vitamina K

El perejil no se solo decoración Pasana Health

Es importante para todos mis lectores que están medicados con anticoagulantes que sepan que existen algunos alimentos que interfieren en la coagulación, el perejil es uno de ellos, por su gran contenido en vitamina K, así que si eres un gran consumidor de perfil tus dósis deben estar ajustadas a él.

Salsa verde de perejil estilo mediterráneo

El perejil no se solo decoración Pasana Health

Créeme está riquísima y es ideal para acompañar pescados, pollo o incluso legumbres.

Ingredientes (4 porciones)

• 1 manojo grande de perejil fresco (rico en vitamina C y flavonoides cardioprotectores)

• 2 dientes de ajo (alicina, efecto vasodilatador y antimicrobiano)

• 60 ml de aceite de oliva virgen extra (fuente de polifenoles y grasas monoinsaturadas que cuidan el corazón)

• Jugo de 1 limón fresco (vitamina C extra + efecto antioxidante)

• 1 pizca de sal marina (rica en magnesio)

• ½ cucharadita de semillas de comino o pimienta negra (opcional, potencian absorción y añaden aroma, antiinflamatorios y antioxidantes)

Preparación:

1. Lava y seca bien el perejil; separa solo las hojas para maximizar nutrientes.

2. En un mortero o procesador, machaca el ajo con la sal hasta obtener una pasta.

3. Añade el perejil picado finamente, incorpora poco a poco el aceite de oliva y el jugo de limón hasta formar una salsa espesa pero fluida.

4. Ajusta con comino o pimienta negra al gusto.

Disfrútala sobre un filete de salmón a la plancha, unas pechugas de pollo o incluso sobre garbanzos cocidos. Obtienes sabor intenso, frescura y, de paso, un pequeño escudo cardioprotector en tu mesa.

El perejil no es un adorno en tu plato, es un recordatorio verde de que lo pequeño también puede transformar tu salud, nutre tu corazón, fortalece tu cuerpo y alegra tu mesa. Entonces, cuando dudes entre lo accesorio y lo esencial, 'Pon Perejil en tu Vida'.

Temas

Estrés

Nutrición

Antioxidantes