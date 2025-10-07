Nestlé Professional y 365 Obrador lanzanel nuevo Joanet hecho con KITKAT La nueva propuesta de break ya está disponible en las tiendas 365 Obrador en Cataluña

CANARIAS7 Las Plamas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 10:29

Nestlé Professional, la división de Nestlé destinada al sector HORECA, se une a 365 Obrador para desarrollar un nuevo Joanet hecho con la icónica marca KITKAT. Un concepto que reúne lo mejor de ambos mundos al añadir el delicioso KITKAT a un Joanet, el irresistible croissant de la cadena de panaderías y cafeterías.

«Ahora, los consumidores de KITKAT también pueden disfrutar de su break con este nuevo Joanet», explica Cristina Herráiz, responsable marketing de Nestlé Professional. «Para quienes aún no lo han probado, es un delicioso croissant relleno de KITKAT untable y recubierto con un topping de auténticos trocitos de la inconfundible galleta y chocolate con leche de la marca», avanza.

Gracias a esta colaboración, un producto tan popular como el croissant se convertiráen toda una experiencia de disfrute con sabor a KITKAT en las más de 200 panaderías y cafeterías que forman parte de la red de tiendas de 365 Obrador.

«La idea de esta colaboración surge de la voluntad de crear un producto innovador con un partner que comparte los valores de calidad y cercanía. Con el lanzamiento del Joanet hecho con KITKAT, buscamos ofrecer una experiencia de consumo inesperada que fusiona nuestro producto más icónico, nuestro Joanet, con el inconfundible sabor de KITKAT», explica Sonia Gasa, directora de Experiencia Cliente y Marketing de 365 Obrador.

Temas

Chocolate

Dulces