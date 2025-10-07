Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del nuevo croissant. C7

Nestlé Professional y 365 Obrador lanzanel nuevo Joanet hecho con KITKAT

La nueva propuesta de break ya está disponible en las tiendas 365 Obrador en Cataluña

CANARIAS7

Las Plamas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 10:29

Comenta

Nestlé Professional, la división de Nestlé destinada al sector HORECA, se une a 365 Obrador para desarrollar un nuevo Joanet hecho con la icónica marca KITKAT. Un concepto que reúne lo mejor de ambos mundos al añadir el delicioso KITKAT a un Joanet, el irresistible croissant de la cadena de panaderías y cafeterías.

«Ahora, los consumidores de KITKAT también pueden disfrutar de su break con este nuevo Joanet», explica Cristina Herráiz, responsable marketing de Nestlé Professional. «Para quienes aún no lo han probado, es un delicioso croissant relleno de KITKAT untable y recubierto con un topping de auténticos trocitos de la inconfundible galleta y chocolate con leche de la marca», avanza.

Gracias a esta colaboración, un producto tan popular como el croissant se convertiráen toda una experiencia de disfrute con sabor a KITKAT en las más de 200 panaderías y cafeterías que forman parte de la red de tiendas de 365 Obrador.

«La idea de esta colaboración surge de la voluntad de crear un producto innovador con un partner que comparte los valores de calidad y cercanía. Con el lanzamiento del Joanet hecho con KITKAT, buscamos ofrecer una experiencia de consumo inesperada que fusiona nuestro producto más icónico, nuestro Joanet, con el inconfundible sabor de KITKAT», explica Sonia Gasa, directora de Experiencia Cliente y Marketing de 365 Obrador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y darse a la fuga
  9. 9 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  10. 10 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nestlé Professional y 365 Obrador lanzanel nuevo Joanet hecho con KITKAT

Nestlé Professional y 365 Obrador lanzanel nuevo Joanet hecho con KITKAT