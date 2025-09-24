Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Anuncio de la convocatoria C7

Miguel Ángel Almodóvar: el invitado que une ciencia, cultura y gastronomía

Todo un honor dar la bienvenida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a una de las voces más reconocidas en el análisis y la divulgación de la gastronomía en nuestro país

Vanessa Santana Hernández

Coordinadora de Hub Gastrofood ULPGC y Directora Diploma sénior Gastronomía Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:57

Periodista, sociólogo y escritor, ha dedicado gran parte de su trayectoria a estudiar la alimentación desde una perspectiva cultural, histórica y científica.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con especialización en Ecología Humana, inició su carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo que marcó su rigor a la hora de investigar la relación entre alimentación, salud y sociedad. Autor de más de una veintena de ensayos, su obra incluye títulos de referencia como 'La cocina de la felicidad', 'Fermentados Gourmet' o 'Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española', en los que combina el conocimiento académico con un estilo cercano y divulgativo.

Colaborador habitual en medios nacionales de radio, televisión y prensa, Almodóvar ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Alimentos de España por su labor de difusión de la cultura gastronómica y de los productos de nuestro país. Su mirada une la ciencia de la nutrición con el relato cultural, revelando cómo la comida refleja las transformaciones sociales y las identidades colectivas.

Cartel del encuentro
Cartel del encuentro C7

En su intervención del próximo día, 29 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (zona del Obelisco), ULPGC , nos invitará a recorrer la evolución de la comida canaria desde una perspectiva singular: la visión desde Madrid, un punto de observación privilegiado para comprender cómo la cocina de las islas ha sido percibida, reinterpretada y proyectada en el ámbito peninsular y en el conjunto de España. Una ocasión única para repensar la identidad culinaria de Canarias en el diálogo entre lo local y lo global, entre la memoria y la innovación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  8. 8 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Miguel Ángel Almodóvar: el invitado que une ciencia, cultura y gastronomía

Miguel Ángel Almodóvar: el invitado que une ciencia, cultura y gastronomía