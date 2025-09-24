Miguel Ángel Almodóvar: el invitado que une ciencia, cultura y gastronomía Todo un honor dar la bienvenida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a una de las voces más reconocidas en el análisis y la divulgación de la gastronomía en nuestro país

Vanessa Santana Hernández Coordinadora de Hub Gastrofood ULPGC y Directora Diploma sénior Gastronomía Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:57

Periodista, sociólogo y escritor, ha dedicado gran parte de su trayectoria a estudiar la alimentación desde una perspectiva cultural, histórica y científica.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con especialización en Ecología Humana, inició su carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo que marcó su rigor a la hora de investigar la relación entre alimentación, salud y sociedad. Autor de más de una veintena de ensayos, su obra incluye títulos de referencia como 'La cocina de la felicidad', 'Fermentados Gourmet' o 'Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española', en los que combina el conocimiento académico con un estilo cercano y divulgativo.

Colaborador habitual en medios nacionales de radio, televisión y prensa, Almodóvar ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Alimentos de España por su labor de difusión de la cultura gastronómica y de los productos de nuestro país. Su mirada une la ciencia de la nutrición con el relato cultural, revelando cómo la comida refleja las transformaciones sociales y las identidades colectivas.

Cartel del encuentro C7

En su intervención del próximo día, 29 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas, en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (zona del Obelisco), ULPGC , nos invitará a recorrer la evolución de la comida canaria desde una perspectiva singular: la visión desde Madrid, un punto de observación privilegiado para comprender cómo la cocina de las islas ha sido percibida, reinterpretada y proyectada en el ámbito peninsular y en el conjunto de España. Una ocasión única para repensar la identidad culinaria de Canarias en el diálogo entre lo local y lo global, entre la memoria y la innovación.