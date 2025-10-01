Miguel Ángel Almodóvar: «Guardar nuestras recetas es guardar nuestra cultura» El Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue escenario de una vibrante defensa de la cocina canaria como patrimonio cultural | El periodista, escritor y divulgador gastronómico Miguel Ángel Almodóvar protagonizó una ponencia que combinó historia, reflexión y un llamado urgente a proteger el recetario de las Islas frente a las modas pasajeras

Vanessa Santana Hernández Coordinadora de Hub Gastrofood ULPGC | Directora Diploma sénior Gastronomía Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:03

Con el título «El ayer y el hoy de la cocina canaria. Una visión desde Madrid», Almodóvar abrió su intervención lanzando una idea que marcó todo su discurso:

«Guardar nuestras recetas es guardar nuestra cultura. Si perdemos lo que comemos, perdemos parte de lo que somos».

El divulgador situó a la gastronomía canaria como la más exótica de España, fruto de un mestizaje que la conecta con tres continentes.

«Canarias es puente entre Europa, África y América; su cocina es el resultado de siglos de viajes, comercio y adaptación».

Pese a esta riqueza, Almodóvar alertó sobre la escasa presencia de la cocina canaria en la península:

«En Madrid apenas encontramos cuatro restaurantes de auténtica cocina canaria. No es solo un problema de insularidad, es una cuestión de visibilidad y de estrategia».

Miguel Ángel Almodóvar durante su intervención C7

Para el ponente, la solución pasa por reivindicar lo propio en los grandes escenarios gastronómicos nacionales e internacionales: «No basta con ser buenos; hay que salir, contarlo y conquistar espacios».

Almodóvar defendió la vigencia del recetario tradicional frente a las modas de la cocina de fusión:

«Podemos preparar unas papas arrugadas o un sancocho sin necesidad de añadirles kimchi o quinoa para que parezcan modernos. La modernidad no está en el adorno, sino en el respeto al producto y a la historia que lleva detrás».

Como propuesta final, planteó la creación de un censo de platos canarios esenciales, elaborado con la participación de historiadores, cocineros, periodistas y productores locales, que permita preservar y transmitir el recetario de generación en generación.

«Es urgente ponernos de acuerdo en qué platos nos representan para que no dependamos solo de modas o encuestas populares».

Miguel Ángel Almodóvar en la ULPGC C7

La conferencia, organizada por el Hub Gastrofood , reunió a estudiantes, profesores, profesionales de la gastronomía y público general, que premiaron la intervención de Almodóvar con un largo aplauso. Su mensaje final resonó con fuerza:

«Proteger nuestra cocina no es un gesto romántico, es un acto de identidad y de futuro. Guardar nuestras recetas es guardar nuestra cultura».

Con esta ponencia, la ULPGC refuerza su papel como espacio de diálogo entre ciencia, tradición y sociedad, subrayando que la gastronomía es mucho más que alimento: es historia, economía y, sobre todo, identidad.