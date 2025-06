Metabolismo 'on': el efecto café que no te habían contado

Descubre cómo aprovecharlo al máximo. | Prepárate porque esa taza de café que te salva por las mañanas no es solo un abrazo líquido también puede ser tu aliado secreto para acelerar tu metabolismo si sabes bien cómo prepararlo y utilizarlo

Café, lo que no te habían contado

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 30 de junio 2025, 06:59

Cuando bebes una taza de café con cafeína, estás activando uno de los mecanismos metabólicos más interesantes que existen. La cafeína es un poderoso antagonista de los receptores de adenosina, lo que, además de mantenerte despierto, impulsa la liberación de adrenalina y acelera la termogénesis: ese maravilloso mecanismo que convierte la grasa parda en calor y energía disponible para tu cuerpo. Un estudio demostró que esta activación aumenta la quema de calorías y mejora la sensibilidad a la insulina, ingredientes clave para un metabolismo rápido y saludable.

Además, la cafeína estimula la lipólisis, aumentando los niveles de ácidos grasos libres en sangre, un impulso en la quema de grasa, según estudios metabólicos sobre sus metabolitos (como la paraxantina). Así que sí: tu café puede ayudarte a 'sacar del armario' esa grasa rebelde que se resiste a ser quemada.

¿Cómo consumirlo de forma efectiva?

Dosis inteligente: Entre 80 y 125 mg de cafeína, esto es el equivalente a una taza de filtro, que es suficiente para activar el metabolismo sin causar nervios ni taquicardia . Evita más de 250 mg por sesión para no exceder los efectos del sistema nervioso y tener efectos nocivos para tu salud.

Momento clave: tómalo 30–45 minutos antes de entrenar o en tu rutina matinal. Ese pico de alerta coincide con la absorción máxima, lo que potencia la quema de grasa y preserva masa muscular.

Tipo de café: el filtro o expreso son ideales, pero lo importante es que no venga cargado de azúcar o siropes, que anulan su efecto metabólico.

Frecuencia: no necesitas beber todo el día. 1 o 2 tazas al día mantienen activo el metabolismo sin fomentar tolerancia excesiva.

Necesitarás estar activo

Que no te dé susto: tu taza diaria no es un 'metabolismo a prueba de pereza', pero sí como ese entrenador personal en formato líquido, así que no esperes milagros si luego te atrincheras en el sofá viendo series.

Un par de consejos

Si tienes ansiedad, hipertensión o problemas digestivos, consulta conmigo o con tu médico antes de incorporarlo seriamente.

Evita su consumo desde el atardecer y por la noche: la vida media de la cafeína es de 4 a 9 horas y en mujeres embarazadas puede llegar hasta 11 horas.

El café tiene muchas más cualidades de las que iré hablando más adelante, así que no subestimes esa taza matutina: si la tomas con cabeza (y con una buen guía), puede ser mucho más que un ritual. Puede ser tu turbo metabólico e incluso medicina.