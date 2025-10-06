¿Quién manda aquí? Tu microbiota tiene la palabra

Este es un tema que me apasiona, pues creo que muchas claves están en tu microbioma

¿Crees que eres el dueño absoluto de tus pensamientos, emociones y decisiones? Pues quizá debas preguntarle primero a tus microbios. Sí, esos diminutos inquilinos que viven en todo tu cuerpo, y se aproximan a la discreta cifra de más de 100 billones (sí, con «b») y que juntos pesan alrededor de dos kilos, lo mismo que tu cerebro. Y que superan en número a tu número de células, es decir, pueden modular los genes, activándolos o desactivándolos. Así que imagina todas las maravillas que se pueden hacer en pro de tu salud siendo un experto en microbiota.

Y no solo son muchos: son diversos. Hablamos de miles de especies distintas, como una auténtica selva tropical en miniatura, con la diferencia de que en lugar de tucanes y jaguares tienes bacterias, arqueas, hongos y virus conviviendo en tu interior.

El mito del cerebro todopoderoso

Durante siglos, creímos que el cerebro era el emperador absoluto de nuestro cuerpo: él ordenaba, el resto obedecía. Pero los últimos 20 años de investigación han demostrado que la historia es más parecida a una partida de ajedrez entre cerebro e intestino que a un monólogo autoritario. La ciencia ha bautizado este diálogo como el 'eje intestino-cerebro'. Es como una autopista de información que viaja a través del nervio vago, de señales químicas y de hormonas que producen los microbios y éstos modulan al cerebro.

De hecho, hoy sabemos que esas bacterias fabrican neurotransmisores clave:

• La serotonina, la famosa hormona de la felicidad (más del 90% se produce en tu intestino).

• El GABA, que ayuda a calmar la ansiedad.

• Incluso la dopamina, que enciende tu motivación.

En otras palabras, cuando piensas que esa sensación de calma después de comer chocolate es pura 'voluntad cerebral', en realidad es la fuerza de tus microbios celebrando con fuegos artificiales antes de que tu cerebro se consciente.

Lo último en ciencia: microbios que moldean tu mente

Las investigaciones más recientes nos dejan con la boca abierta: estudios en ratones demuestran que al trasplantar microbiota de animales ansiosos a otros tranquilos ¡Los 'tranquilos' comienzan a mostrar ansiedad!

En humanos, ciertos perfiles de microbiota se asocian con depresión, autismo, Parkinson e incluso con cómo respondes antes el estrés.

Se está explorando cómo probióticos específicos, llamados 'psicobióticos', podrían ayudar a modular el estado de ánimo y la salud mental. Quizás estemos cerca del día en que los utilicemos como ansiolíticos, yo ya lo hago en mis consultas con estrategias muy específicas y créeme que se ven grandes resultados.

Cómo cuidar a tus inquilinos invisibles

La buena noticia es que, aunque no elegiste tu microbiota al nacer, sí puedes influir en ella cada día. Aquí van algunos tips básicos que te ayudarán a mejorar mucho tu salud y la de tu tropa microbiana:

• Come fibra variada: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales son el banquete favorito de tus bacterias buenas. Pero enteras, no valen los batidos o extractores.

• Incluye fermentados reales: en sus cantidades justas diarias: yogur, kéfir, chucrut o kombucha aportan probióticos naturales.

• Reduce ultraprocesados y azúcares: piensa que para tus microbios, esas calorías vacías son el alimento de las bacterias que te van a enfermar, no de las que te defienden.

• Muévete y duerme bien: el ejercicio y el descanso reparador también ayudan a mantener el equilibrio microbiano.

• Variedad es salud: cuanto más diverso comas, más diversa y resiliente será tu microbiota.

Si lo piensas bien ¡No Estás Sólo!, eres más 'ellos' que 'tú. Tienes más células microbianas que humanas. Entonces cuando dices 'me siento mal', en realidad deberías puntualizar: 'nos sentimos mal'. Y cuando te da antojo de pizza, quizá no seas tú, tal vez sean tus bacterias no tan 'buenas' pidiendo crecer y controlar tu cerebro.

Y la próxima vez que pienses que tu cerebro es el CEO absoluto de tu cuerpo, recuerda que en la sala de juntas hay millones de microbios con voto y probablemente con veto. La clave está en cuidarlos para que, cuando ellos estén felices y en equilibrio, tú también lo estés.