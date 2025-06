Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de junio 2025, 22:21 Compartir

Klotho, sí, como una de las Moiras griegas que hilaban el destino; es una proteína que regula procesos clave en la longevidad, la función cognitiva, la salud renal y el metabolismo. No lo digo yo solo: estudios publicados en revistas como Cell Metabolism, Nature Aging y The Journal of Gerontology están tirando confeti molecular por su descubrimiento.

Y, ¿qué hace Klotho por ti?

Ampliar Klotho, la proteína de la juventud Pasana Health

• Reduce el estrés oxidativo (ese que te oxida como una manzana mordida).

• Modula la señalización del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF23), esencial para el equilibrio del fósforo y el calcio.

• Ayuda a mantener la salud cognitiva y podría tener un papel clave en la prevención del Alzheimer.

• Tiene efectos antiinflamatorios y protege tu riñón. Esto es lo que hasta ahora se sabe de ella.

¿Y cómo la activo? ¿Me la inyecto?

Tranquilidad, que no voy por ahí. Aunque la ciencia está investigando suplementos recombinantes de Klotho, lo interesante es que tú puedes ayudar a tu cuerpo a producirla de forma natural.

¿Cómo? Con decisiones inteligentes.

Haz que tu intestino se ponga las pilas

Ampliar Klotho, la proteína de la juventud Pasana Health

Tu microbiota intestinal y Klotho son mejores amigas y van de la mano. Alimentos ricos en prebióticos y fibra, ayudan a modular tu microbiota y también la producción de Klotho, algunos como: las alcachofas, el ajo y cebolla crudos; el plátano verde, los puerros.

El ayuno intermitente no solo es una moda

Ampliar Klotho, la proteína de la juventud Pasana Health

El ayuno (bien hecho y supervisado) puede aumentar la expresión del gen KL, responsable de Klotho. Un estudio en Nature Communications demostró que períodos de ayuno controlados elevan marcadores de longevidad, incluida nuestra estrella proteica.

Haz ejercicio, pero del bueno

El entrenamiento de resistencia moderada (sí, las caminatas con ritmo cuentan) aumenta la secreción de Klotho. Correr como si huyeras de tus responsabilidades no es necesario ni sano.

Vitaminas D y K: tus aliadas

Niveles óptimos de vitamina D están asociados con mayor expresión de Klotho. Y la vitamina K (presente en vegetales de hoja verde como el kale y la espinaca) ayuda en la regulación mineral, lo cual también impacta positivamente en Klotho.

Elimina enemigos silenciosos

• Azúcares refinados, alcohol en exceso y grasas trans: enemigos jurados de tu longevidad.

• Estrés crónico: baja tus niveles de cortisol (ese jefazo de oficina que nadie quiere) con respiración consciente, paseos al sol o simplemente diciendo que no cuando quieres decir no.

La Klotho no es magia, es biología con bata blanca y datos duros; y no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con más calidad, agilidad y memoria para recordarlos.

Temas

salud

ciencia