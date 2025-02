Javier Álvarez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 22:51 Compartir

Antes de comenzar, quiero aclarar lo que puede parecer una obviedad: en este artículo hablaré sobre los instagramers gastronómicos que sigo. Seguro que existen muchos otros que no conozco y que podrían ser tan buenos, o incluso mejores, que los que mencionaré aquí. Sin embargo, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre cómo Instagram puede convertirse en una excelente guía gastronómica, al igual que lo son la Guía Michelin o las listas de los World's 50 Best Restaurants. Hago un spoiler antes de comenzar: no hablaré de Tripadvisor. Si bien en sus primeros años (hace algún tiempo) me pareció una herramienta útil, considero que hoy ha degenerado y ya no me parece una referencia confiable.

En el mundo de Instagram, hay cuentas para todos los gustos. Algunas se enfocan en aspectos técnicos, como @matoses, @jccapel o @estrellasinmichelin, que comparten fotografías de platos y profundizan en las técnicas culinarias. Por otro lado, están los perfiles más divertidos y juveniles, como @cenandoconpablo o @cocituber, que cuelgan vídeos diarios, a menudo colaborando entre ellos para visitar restaurantes.

Comienzo por la cuenta más popular: @cenandoconpablo, cuyo creador, Pablo Cabezali, cuenta con 592 mil seguidores. Sus publicaciones son todas en formato vídeo, muy entretenidas, y la mayoría se centran en Madrid y sus alrededores. Su enfoque principal son las hamburgueserías, aunque no olvida los grandes restaurantes. Al final de cada vídeo, siempre muestra la factura del restaurante.

Pablo mantiene una buena relación con @cocituber(Alfonso Ortega), quien tiene 332 mil seguidores, y juntos editan vídeos colaborativos. Alfonso, a diferencia de Pablo, se concentra más en los barrios de Madrid, pero también visita algunos restaurantes de renombre.

Uno de mis favoritos es @estrellasinmichelin(208 mil seguidores), que mantiene su identidad en el anonimato. En sus publicaciones se pueden encontrar restaurantes de toda España, pero con un foco especial en Madrid. Lo interesante de su cuenta es que se dedica a descubrir restaurantes excepcionales que no necesariamente cuentan con estrella Michelin, pero que destacan por su materia prima bien trabajada. Gracias a él, he descubierto auténticas joyas gastronómicas. Este perfil es sin duda una referencia para los amantes de la buena cocina.

Otra cuenta obligada de seguir es la de José Carlos Capel (@jccapel, con 138 mil seguidores), crítico gastronómico del diario El País y presidente de Madrid Fusión. Capel comparte diariamente sus experiencias culinarias, incluyendo sus famosos desayunos, que se han hecho populares por su creatividad y variedad. Sus publicaciones cubren reseñas de restaurantes y recomendaciones de productos gourmet, consolidándolo como una de las figuras más influyentes en la gastronomía española. En sus redes no solo habla de restaurantes, también muestra lo que cocina en casa. Es un auténtico referente, aunque, si me permitiera sugerir algo, le recomendaría un curso de fotografía. En ocasiones, sus publicaciones (sobre todo los vídeos) dejan mucho que desear. A pesar de ser muy crítico en sus artículos de prensa, donde rara vez puntúa un restaurante por encima de un 7 sobre 10, en Instagram es mucho más amable y suele evitar criticar de forma negativa. La única excepción reciente fue su crítica demoledora (en mi opinión, injustificada) a «nuestro» querido restaurante El Fuji.

Uno de los instagramers más polémicos es, sin duda, @albertodeluna (132 mil seguidores). Él ha creado su propia «guía» y, en lugar de estrellas, reparte lunas a los restaurantes que visita. La máxima puntuación es de 10 lunas, y sus publicaciones pueden tanto ensalzar un restaurante como destruirlo por completo.

Cada vez que visita un restaurante, comienza su publicación mostrando la factura, indicando el número de comensales. Sus gastos en vinos son, cuando menos, sorprendentes. Cuando le invitan (lo cual ocurre cada vez más), lo deja claro al inicio de la publicación. Y si no le gusta lo que ha probado, no tiene reparos en ser extremadamente crítico. Uno de sus comentarios más famosos fue sobre el restaurante D-Stage de Diego Guerrero, un dos estrellas Michelin que me pareció espectacular. Tampoco se cortó con su crítica a Arahy, el restaurante de José Raimundo Ynglada, que, según me han dicho, tiene una cocina excelente centrada en un atún de calidad excepcional. El cruce de videos que mantuvieron durante una semana resultó hasta divertido.

Otro perfil muy recomendable es el de @doctor.foodiee (42,3 mil seguidores). Me encanta la organización que tiene en su cuenta: cada restaurante que visita es evaluado en tres publicaciones, y puntúa cada uno en cuatro categorías: comida, ambiente, servicio y calidad-precio. Además, indica el precio aproximado por persona, lo que hace su cuenta especialmente útil para quienes buscan opiniones detalladas y prácticas.

Carlos Maribona, crítico gastronómico de ABC y Vocento, también se ha sumado a la moda de Instagram con su cuenta @salsadechiles (29 mil seguidores), donde comparte sus valoraciones culinarias con la misma precisión y rigor que en sus artículos periodísticos.

El panorama en Canarias

Si nos trasladamos a Canarias, hay dos cuentas que, en mi opinión, valen mucho la pena (además de la ineludible @gastrocanario).

Una de ellas es @canaryfoodies(57 mil seguidores), un perfil gestionado por una pareja que, en formato vídeo, visita restaurantes de las islas, así como de la península y el extranjero. Su buen gusto y criterio se reflejan en la calidad de los lugares que eligen.

La otra cuenta destacada es @welovegrancanaria(134 mil seguidores), que también se basa en vídeos, aunque su contenido no es exclusivamente gastronómico. Aún así, es una excelente opción para descubrir bares y restaurantes en la isla, con opciones para todos los presupuestos.

