Los higos pueden cambiar tu vida

¿Sabías que ese higo jugoso que te comes sin pensarlo podría estar haciendo más por tu salud de lo que piensas?

Existen nuevos hallazgos sobre el higo que pueden cambiar la forma en que lo consumes. Si te gusta lo natural con respaldo científico quédate, porque te cuento lo último sobre ese fruto con mil secretos.

¿Qué esconde el higo por dentro?

El higo (Ficus carica) lleva décadas en nuestras mesas, pero la ciencia reciente ha profundizado en: los polifenoles y flavonoides que contiene (como galato, catequina, quercetina, neoclorogénico) que tienen fuerte capacidad antioxidante. Vitaminas importantes como la C, A, K, algunas del grupo B, y varios minerales importantes para la salud: potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo. Fibra dietética abundante, útil tanto para la regulación intestinal como para alimentar la microbiota saludable.

Nuevos hallazgos que podrían cambiar cómo lo usas

Para la salud cerebral y el alzheimer, se ha demostrado que añadir más o menos un 4 % de higos a tu dieta, mitiga la pérdida de memoria, la ansiedad y mejora la coordinación. Es posible que los antioxidantes del higo y algunos de sus metabolitos fenólicos son altamente biodisponibles y cruzan la barrera hematoencefálica. Así ayudan a reducir el daño causado por radicales libres e inflamación en el cerebro.

Para la digestión, y tránsito intestinal y para quienes sufren de colon irritable con estreñimiento (IBS-C), les conviene comer higos secos (dos veces al día, aproximadamente 45 g) se ha asociado con menor dolor abdominal, menos distensión y heces más suaves.

Para regular de azúcar en sangre y la diabetes. Extractos de hoja de higo y decocciones han mostrado en humanos cierta capacidad de reducir la glucemia postprandial (después de comer).

Además, el higo contiene abscisic acid (ABA), una molécula que se está estudiando por su efecto para mejorar la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina.

Para la salud cardiovascular: hay indicios de que los componentes del higo pueden ayudar a reducir presión arterial, mejorar los perfiles de lípidos sanguíneos (colesterol, triglicéridos), gracias al potasio, la fibra y los antioxidantes. Aunque los estudios en humanos son menos numerosos, los de animales dan resultados prometedores.

Como antimicrobiano: se ha estudiado como la pasta de higos (o puré) en algunas variedades como 'Ghoudane y Chetoui', tiene fuerte capacidad antioxidante y actividad antimicrobiana contra ciertos microorganismos.

Para el cáncer,protección de la piel e inflamación. Los extractos de higo, hoja de higo y otros compuestos (furanocumarinas como psoraleno, bergapteno) se encuentran en investigación por sus efectos antiproliferativos (inhibir crecimiento celular cancerígeno), antiinflamatorios, e incluso beneficios en afecciones dermatológicas como dermatitis atópica.

Para la salud ósea, como si todo lo anterior fuera poco, también mantiene densidad ósea, gracias al contenido de calcio y potasio, más algunas vitaminas que ayudan al metabolismo mineral.

Algunas precauciones a tener en cuenta

Aunque los higos frescos tienen menos azúcar concentrada, los secos concentran mucho, cuidado si eres diabético o estás controlando la glucemia.

Algunas personas pueden reaccionar al látex del higo o a compuestos que pueden causar fotosensibilidad (exposición solar después de contacto con la savia).

Si tomas anticoagulantes, por su contenido en vitamina K, podría interactuar con la medicación, los alimentos también interactúan con medicamentos y esto lo tomo en cuenta en la clínica diaria, así que te recomiendo consultarlo.

¿Por qué este fruto genera tanto interés?

Se está reconociendo como un 'functional food', un alimento que, además de nutrir, aporta compuestos activos que pueden ayudar a prevenir o mitigar enfermedades modernas como la diabetes, la demencia, enfermedades cardiovasculares. Las diferencias entre variedades, grado de maduración, conservación (fresco vs seco vs pastas) están siendo estudiadas para optimizar su contenido más saludable. Estamos antes la revolución de la nutrición como medicina.

Ensalada de higos frescos

Te propongo una ensalada de higos frescos que hace una verdadera sinergia para potenciar todas sus virtudes en tu salud.

Ingredientes:

• 4 higos frescos cortados en cuartos

• Un puñado de nueces tostadas (aprox. 30 g)

• Jugo de una naranja

• 60 g de queso de cabra semicurado canario en dados

• Un chorrito de miel «cruda» (opcional)

• Hojas de rúcula

• Unas gotas de vinagre balsámico

• Aceite de oliva virgen extra

Preparación:

1. En un bol mezcla los higos, el queso, nueces y rúcula.

2. Aliña con jugo de naranja, vinagre balsámico y aceite de oliva.

Alimentarse bien no tiene que ser aburrido, ni requiere de grandes elaboraciones.

Este plato te ofrece fibra + antioxidantes + grasas saludables, con un sabor ligeramente ácido y dulce que lo hace único.

Recuerda comer higos regularmente (frescos y más verdosos preferentemente) puede hacer mucho más que endulzar tu día, ¿Te animas a incluirlos en tu despensa esta semana?.

