Granadas Pasana Health
Pasana Health

Granada: corazón, cerebro y mucho más

Pasana Health ·

Descubre lo que la ciencia está diciendo de esta maravilla de fruta, que tiene mucho que dar y cada día se descubren más de sus cualidades para la salud

Patricia Sánchez Salinas

Patricia Sánchez Salinas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:17

Si la tomas con regularidad, tu corazón late más feliz, tu memoria se mantiene más despierta y tu salud al completo te agradece cada una de sus perlitas. Pasa y descubre lo que ella puede hacer por ti.

Una joya roja dentro y fuera

Granada
Granada C7

Quiero que conozcas sus principales cualidades estudiadas hasta hoy:

Está repleta de antioxidantes como punicalaginas, antocianinas y ellagitannins que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación.

Muchos estudios clínicos confirman que su consumo regular baja la presión arterial y mejora la salud del corazón al evitar la acumulación de colesterol y evitar la rigidez arterial.

Más de 80 ensayos en humanos han evaluado sus efectos y confirman totalmente su capacidad para regular la presión arterial.

Existen investigaciones que evidencian cómo protege tu memoria: los fitonutrientes de su zumo ayudan a reducir el estrés oxidativo cerebral y mantener la función cognitiva intacta.

Y si esto te parece mucho, aún queda; no solo es útil para el corazón y la memoria también tiene grandes propiedades anti-cáncer, prebióticas, antienvejecimiento y para la inmunidad.

¿Ves? No es solo fruta bonita, es ciencia pura.

Su corteza

¿Sabías que la parte que normalmente tiras (la corteza o cáscara de la granada) podría ser una gran aliada para tu salud? Según investigaciones recientes, su cáscara contiene una buena dosis de sus antioxidantes, fibra, vitaminas y polifenoles con efectos antiinflamatorios, antibacterianos, cardioprotectores e incluso potenciales propiedades anticancerígenas. Beber té de cáscara de granada un par de veces por semana te ayuda a bajar tu presión arterial, reduce el estrés oxidativo, mejora los niveles de colesterol e incluso apoya la salud de la piel, ya que tiene un maravilloso efecto sobre el colágeno también.

Eso si, no cuezas demasiado la cascara ni a muy altas temperaturas, los estudios demuestran que estas infusiones bien elaboradas conservan toda su esencia y capacidades.

¡Ahora, vamos al grano!

Granada
Granada C7

Aquí tienes una receta original, sencilla, rica y muy saludable, perfecta para aprovechar sus propiedades:

«Brisa Roja de Granada y Yogur con Toque de Menta»

Ingredientes:

• 1 granada mediana, desgranada

• 200 g de yogur natural

• Un puñado de hojas de menta fresca (o hierbabuena)

• 1 cucharadita de semillas de chía molidas y activadas

Paso a paso:

• Coloca el yogur en una taza

• Esparce generosamente las perlitas de la granada por encima.

• Agrega par de cucharadas de las semillas de chía y remueve, deja reposar un rato para que se activen (si no las has activado)

• Añade unas hojas de menta picadas

¿Qué te aporta?

Granada
Granada C7

• Reúnes fibras, antioxidantes, vitaminas y minerales en un formato sencillo.

• Activarás tu mente mientras disfrutas de este frescor.

• La combinación de alimentos aquí se potencian en sus propiedades.

• Ideal para el desayuno, snack o el capricho de media tarde, y déjame decirte que es una forma de comenzar el día con energía.

La granada está de temporada ahora mismo en España, así que aprovecha su frescura y sabor. Y recuerda variar tu dieta según las frutas y verduras de cada estación.

