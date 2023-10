Un glorioso bocadillo de calamares en Las Canteras

Lo puso hace un tiempo el amigo Javier De Ramón en sus redes sociales: «El mejor bocata de calamares está en la calle Hierro». Ante una afirmación tan tajante, no tardé mucho en pedirle más detalles sobre esto, y más teniendo en cuenta que De Ramón (uno de los gemelos que triunfan con la empresa Dilo con Arroz) tiene fama de buen comensal.

Puse en la libreta de bocados pendientes ese bocadillo de calamares, que a diferencia de los más habituales que encontramos por aquí, está hecho a base de pan de La Madera, calamares saharianos de primer nivel (y de los más pequeños) y un trozo de limón para el aliño. Como mucho, según palabras del propietario, «alioli, para el cliente que lo prefiera con salsa. Pero no tenemos los bocadillos de calamares con todo». Además de algún secreto con las harinas, que obviamente forma parte de la casa.

Lo cierto es que a ese calamar no le hace falta mucho más. Por fin un bocadillo con buen producto donde no chorrea el aceite, ni la sobredosis de salsas. Es un clásico, que no para de salir a todas las mesas y en las motos de reparto a domicilio desde el Burger Playa La Deliciosa (calle Hierro, 4), negocio que forma parte de la misma propiedad que la histórica hamburguesería Tony's, activa desde 1974, en la calle Sagasta.

El propietario, Jorge Gutiérrez, abrió este local hace poco más de siete meses, apostando por una carta similar a la del Tony's en cuanto a la ofertas de burgers, papas, perritos y demás, pero también con unos platos de tasca, como queso a la plancha, morcilla de Burgos, secreto ibérico, caracoles o chuleta de cochino negro, además, claro, de los calamares saharianos. «El bocadillo de calamares solo lo encontramos aquí, en Tony's no está. Lo que sí tenemos son las famosas hamburguesas con la mejor carne local, proveedores de aquí con ganado propio que nos surten de lo mejor. Esa es la gran diferencia».

Sin duda, un placentero descubrimiento en la zona de Las Canteras, donde el siempre apetecible bocadillo de calamares (bien hecho), siempre es una opción tan apetecible como demandada.