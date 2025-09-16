Germán Ortega (La Aquarela), nuevo invitado a la ponencia y jam session culinaria «Encuentros con Estrella» El 'encuentro gastronómico' tendrá lugar el próximo sábado, 27 de septiembre, en Palacio Ico, con una ponencia del chef grancanario, un aperitivo con sus 'emblemáticos' y un almuerzo en jam session con el chef local, Víctor Valverde

Germán Ortega funde en su personal estilo el minimalismo nórdico, la perfección técnica de El Bulli y la rica despensa de Gran Canaria. El conocido chef grancanario propondrá sus 'aperitivos emblemáticos' (cono de aguacate y atún, financier de paté de higaditos y 'ovejitas') y platos como el medregal con sardina ahumada y tomatitos encurtidos; la torrija de cochino con ciruela y nube de queso; y su postre 'masa madre'.

Los platos de Víctor Valverde serán la pitaya con gofio y queso de cabra, el cherne con mojo hervido de carabineros y batata de El Jable y el mango-piña

El programa consistirá en una ponencia de Ortega en el Patio del hotel Palacio Ico, seguido de un aperitivo creado especialmente por él mismo, y un almuerzo en jam session entre él y el chef local, Víctor Valverde.

Tras el concepto de este nuevo proyecto de Palacio Ico, coorganizado con Saborea Lanzarote, reside el gran éxito de los cocineros canarios en las últimas galas Michelin, que ha situado a Canarias entre las CCAA más pujantes y prometedoras de toda España.

Este éxito insólito evidencia el vigor de una cultura gastronómica hasta hace poco muy desconocida en el panorama, y también el de una generación de chefs que, mirando hacia adentro, pero con intensas trayectorias internacionales, ha sabido captar el espíritu culinario canario y exhibirlo en forma contemporánea al mundo.

Con esta filosofía, el conocido hotel gastronómico y Saborea Lanzarote están llevando a Lanzarote a los chefs más representativos de la constelación Michelin canaria.

Con este programa anual, Palacio Ico y Saborea Lanzarote regalan a la isla el conocimiento, la cocina y la personalidad de aquellos que están llevando la cocina canaria al estrellato nacional e internacional.

Una ocasión única para que Lanzarote, todo el sector y también los aficionados, descubran de primera mano y en exclusiva a chefs irrepetibles, conozcan sus trayectorias y disfruten su cocina.

Para este nuevo Encuentro, Germán Ortega explicará en su ponencia como, con una sólida formación culinaria en Reino Unido, ha logrado, después de trabajar en el conocido restaurante sueco Vassa Eggen de Estocolmo y en El Bulli Hotel de Ferran Adrià, entre otros, y con los grandes productos canarios de mar y montaña, expresar una culinaria de estilo muy personal, fruto del minimalismo nórdico, la perfección técnica y creativa de Adrià y, lo más importante, lo que le ofrece el archipiélago.

La ponencia tendrá lugar en el patio central de Palacio Ico. Tras la charla interactiva, en formato vermut, el chef grancanario propondrá a todos los participantes sus aperitivos emblemáticos, como el cono de aguacate y atún, el financier de paté de higaditos y las'ovejitas'

A continuación, junto al cocinero de Palacio Ico, Víctor Valverde, ofrecerá un almuerzo con algunos de sus platos más celebrados.

El almuerzo:

El aperitivo de Germán Ortega

Cono de aguacate y atún, financier de paté de higaditos y 'ovejitas'.

El menú

Carabinero de la Santa, mojo hervido de tuno indio y barrilla (VV)

Pitaya · Gofio · Queso de cabra (VV)

Medregal · Sardina ahumada · Tomatitos encurtidos (GO)

Cherne · Mojo hervido de carabineros · Batata de El Jable (VV)

Torrija de cochino · Ciruela · Nube de queso (GO)

Mango · Piña (VV)

Masa Madre (GO)

El precio para la ponencia, el aperitivo y el almuerzo es de 95 euros.

Sobre Germán Ortega (La Aquarela, Gran Canaria)

Con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Germán Ortega, formado en el Reino Unido (Higher National Diploma en Hotel Catering and Institutional Managemente por el Southamptom Institute), trabajó con Ferran Adrià en El Bulli Hotel, en el Vassa Eggen (Suecia) y en Bath Spa Hotel (Reino Unido) antes de regresar a Gran Canaria, donde actualmente es chef del premiado restaurante La Aquarela y, además de asesor gastronómico de Paradisus Melià 5.Germán fue 'Mejor Chef de Canarias' en 2012 y 2018.

Sobre el hotel gastronómico Palacio Ico

Construido alrededor de 1690, e incluido por el gran artista César Manrique en su libro «Lanzarote, arquitectura inédita», es un luminoso ejemplo de la arquitectura señorial canaria. En su interior, son oníricamente sugestivos los grandes artesonados de madera de unos 5 metros de altura, los suelos originales, tanto en madera de morera como de tea del siglo XVIII, los muros de piedra de más de medio metro de ancho y, como gran hit, el patio interior, típicamente canario, al que dan las habitaciones y el restaurante.

Un hotel gastronómico relacionado con el arte desde sus inicios hasta hoy, con sus actuales propietarios, Sonsoles López y Eduardo Riestra.

En la sala del restaurante y en las habitaciones se exponen, entre otros, cuadros de la archiconocida Heidi Bucher, que vivió y creó aquí, del artista Ildefonso Aguilar e imágenes de César Manrique realizadas por el fotógrafo suizo Linus G. Jauslin en los años 70.

Gran parte de las piezas utilizadas en el Palacio Ico provienen de artistas y artesanos de Lanzarote (cerámicas, vajilla, esculturas de Jesús Bonilla, pinturas, fotografías, lámparas…).

Únicamente nueve habitaciones, (cinco suites y cuatro dobles), cada una diferente, llegando algunas hasta los 70 metros cuadrados, diseñadas de forma racional, minimalista y con elementos naturales. Baños amplios en microcemento y piezas volcánicas con la intención de transmitir al conjunto frescura, quietud y sensación de serena melancolía desde la inspiración Wabi Sabi (concepto estético japonés basado en «la belleza de la imperfección»). El desayuno, en comedor, patio central o habitación, es servido en la mesa.

El restaurante se ubica a la entrada de la casona, recibiendo al comensal con una gran vinoteca que da paso al comedor interior o a la terraza del patio central, dependiendo de si desea más intimidad o una experiencia al fresco. También dispone de una pequeña terraza urbana, justo en la entrada, a pie de calle, para sentir la atmósfera sin tiempo de la Villa de Teguise.

El salón-comedor interior, cálido y confortable, exhibe un diseño contemporáneo, maderas y se baña en la elegante luminosidad que penetra por los ventanales que dan a Teguise y los que se arrojan al patio interior.

Con lámparas inspiradas en la obra de Heidi Bucher, la vajilla y toda la cerámica son piezas artesanas y únicas diseñadas por la artista Eguzkine, todo un universo estético que sumerge al comensal en el espíritu de arte, historia y naturaleza, que es el símbolo distintivo de Palacio Ico y de la Villa de Teguise.

En cuanto a la bodega, el restaurante Palacio Ico cuenta con el sumiller Iván Monreal, grancanario, Segundo Mejor Sumiller del Campeonato Nacional de Sumilleres de España 2021, nº 11 Mejor Sumiller de España 2024 (y único canarios en el Top 50) y con una vertiginosa trayectoria que lo ha llevado a ser jefe sumiller, entre otros, en el Restaurante Amador *** Michelín (Mannheim, Alemania).

Sobre Victor Valverde

Nacido en 1987 en Madrid. Estudió en la Escuela de Hostelería Superior en Alcalá de Henares. Su formación pasó por restaurantes tan conocidos como el Bodegón Alejandro (Donosti), con Martin Berasategui, y a continuación, ya en Lasarte, en el tres estrellas Michelin de Berasategui.

De vuelta a Madrid, se enroló con Sergi Arola en La Broche. Inquieto y en busca de más conocimiento, en 2011 se fue a vivir a Londres, donde no tardó en trabajar en algunas de sus mejores cocinas: Jean Georges y Spice Market.

Tres años después, y enamorado de Lanzarote, donde había pasado muchas vacaciones, se traslada a la isla para acometer un proyecto personal: Amarre, en El Charco, como propietario y jefe de cocina. El éxito fue inmediato… hasta que llegó el Covid.

En 2021, tras tener que cerrar su restaurante, se conjura con Sonsoles López y Eduardo Riestra para lanzar el restaurante Palacio Ico como uno de los decisivos players de la cocina contemporánea de Lanzarote y de la Nueva Cocina Canaria en general.

El concepto de cocina. Producto de Km0 de Lanzarote (salmón de Uga, quesos de la Finca de Uga -diversos premios Gold en los World Cheese Awards-, pulpo de Lanzarote, gambas y carabineros de La Santa, atún de Lanzarote, cochino negro canario, verduras ecológicas de proximidad, tomates de Tinajo, papas yema de Lanzarote, batatas del jable…

Víctor Valverde exalta el producto con respeto total a sus características organolépticas, elaboraciones sinceras y frescas con pocos ingredientes de máxima calidad y acabados de fina y precisa alegría cosmopolita en busca de los sabores redondos, las armonías, el placer…