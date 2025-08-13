Figuero, donde el vino se brinda en casa La calidez del enoturismo lo da ser recibido por la familia

La familia burgalesa Figuero abre cada sábado las puertas de su casa para atender a visitantes de todo el mundo. «Para nosotros es importante atender personalmente las visitas. Es una oportunidad fantástica para escuchar y nos permite adaptar la experiencia a cada persona. De hecho, son grupos reducidos para que todos se sientan cómodos y libres de preguntar», dice Cristina, tercera generación de Figuero.

El recorrido comienza con la historia del viñedo del pueblo de La Horra, uno de los primeros en ser replantado tras la filoxera, y cuenta con cepas de más de 80 años. Continúa con el legado de José María García y Milagros Figuero, quienes han cuidado sus viñas durante más de 40 años. Hoy en día, trabajan tres generaciones juntas, con un objetivo claro, que sus vinos emocionen y nos acompañen en los momentos especiales.

Horario Sábados a las 12.00h

Ubicación Carretera La Horra – Roa km2,2 09311, La Horra (Burgos)

Reservas figuero.es/enoturismo

«Cada visita es única, tenemos anécdotas de todo tipo. Está claro que el vino nos acerca a las personas y te presenta a grandes amigos. Creamos una experiencia tan especial que la gente se abre y disfruta de ese día con personas que, unas horas antes, eran completos desconocidos.» Cristina M. Figuero. Vino, historia y terruño, así muestran su propuesta de enoturismo.

Terminamos la visita con una cata en familia, de la mano de José María. El momento perfecto para brindar juntos. Se podrá catar Figuero 2021 y, en exclusiva, la nueva añada de Viñas Viejas 2021.

Su historia

La bodega Figuero nace del sueño de José María, viticultor y original de La Horra, quien confiaba en tener en sus manos las mejores uvas de tinto fino. Un sentimiento que sembró en sus hijos y que vio florecer en el año 2001 con la fundación de su bodega.

Figuero no nace solo de una ilusión, sino de unas profundas ganas de cuidar y perpetuar un legado que ha pasado de padres a hijos desde hace generaciones. Sus orígenes definen lo que son hoy: una personalidad labrada en la viña.

Viñas viejas 2021 Esta nueva añada se desarrolló con un clima estable y sin incidentes climáticos, lo que favoreció una maduración lenta y saludable de la uva. La vendimia se realizó manualmente entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre, en viñedos antiguos del paraje de Zaloña. Los vinos obtenidos, 100% Tinto Fino, destacan por su intensidad frutal, equilibrio y gran potencial de guarda. PVP: 31,90 € IVA Incluido

