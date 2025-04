Dos estudiantes canarios juegan un papel destacado en la final del XIII Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid Andrés Rodríguez Saavedra, del Hotel Escuela Santa Brígida de Las Palmas e Ian Josué Celi Palma, del Hogar Escuela María Auxiliadora Salesianas de Tenerife, defendieron sus propuestas en la final celebrada hoy en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, aunque finalmente no pudieron hacerse con el galardón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de abril 2025, 14:04 Comenta Compartir

La estudiante de cocina María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, ha resultado ganadora de la XIII edición del Premio Promesas de la alta cocina en la final celebrada en Le Cordon Bleu Madrid, ubicada en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria.

Durante la final, Andrés Rodríguez Saavedra, del Hotel Escuela Santa Brígida de Las Palmas e Ian Josué Celi Palma, del Hogar Escuela María Auxiliadora Salesianas de Tenerife, han competido junto a otros ocho candidatos de diferentes Comunidades Autónomas en una dura prueba de cuatro horas en la que han tenido que elaborar un plato con una propuesta original a partir de una base común: Dorada con su salsa y dos guarniciones de libre elección.

Ampliar Plato de Andrés Rodríguez. C7

La ganadora del XIII Premio Promesas de la alta cocina, María Bazar Verdes, recibirá una beca valorada en 40.000 euros, que le permitirá estudiar el internacionalmente reconocido Grand Diplôme®.

Ampliar Foto del plato de Ian Josué Celi. C7

La segunda ganadora, Roser Reverté, de la escuela Escola d'Hoteleria Institut Dertosa de Tarragona, ha conseguido una beca para cursar un certificado de la escuela valorado en más de 23.000 euros para cursar un diploma en cualquiera de las especialidades que ofrece Le Cordon Bleu.

Además, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de su centro de estudios, el CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, cuyo finalista también resultó ganador en la pasada edición, fue premiado nuevamente con una ayuda económica de 1.500€.

La ganadora María Bazar Verdes, Premio Promesas de la alta cocina 2025, se ha mostrado muy entusiasmada con el galardón: «Estoy como en una nube. De las mejores experiencias de mi vida. Creo que he realizado un plato muy completo con unas técnicas claras y muy bien ejecutado; ahí ha podido estar la clave. Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo», afirmó.

La segunda ganadora de esta edición ha sido Roser Reverté, de la escuela Escola d'Hoteleria Institut Dertosa de Tarragona, con su elaboración «Dorada con guisante y calabacín en tres secuencias.». Tras obtener el segundo premio, ha declarado: «Todavía no puedo creerlo. Esta oportunidad me va a aportar muchísimos conocimientos y seguro que me ayuda a ir cada vez más lejos. Y esto solo acaba de empezar».

Un jurado gastronómico 'con estrella' para elegir al vencedor

Para la complicada tarea de elegir al ganador, Le Cordon Bleu Madrid ha contado con un jurado experto presidido por Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Junto a él, completaron el jurado invitado Juan Carlos García, chef del Restaurante Vandelvira en Baeza (Jaén), con una estrella Michelin y un Sol Repsol, y Abraham Rivera, periodista especializado en gastronomía; además del director técnico de la Escuela el chef Erwan Podoulec y el chef profesor Francisco Loira.

Para la elección los vencedores de entre los 10 finalistas de esta edición, el jurado ha considerado istintos aspectos a evaluar como la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y el sabor de la receta elaborada.

Javier Olleros ha declarado: «Ha sido un placer escuchar a estos jóvenes a través de sus platos y de la cocina como lenguaje. Estar aquí no es fácil, pero habéis demostrado disciplina, rigor, esfuerzo y, como es normal, también fallos, que os ayudarán a aprender. Me queda claro que hay un nivelazo entre los jóvenes que vienen; este es solo el primer paso».

Por su parte, Rosario Barrios, directora general de Le Cordon Bleu Madrid, ha querido dedicar unas palabras a los candidatos del XIII Premio Promesas de la alta cocina donde ha declarado: «Para nosotros es un orgullo poder contar un año más con algunos de los jóvenes talentos que marcarán el rumbo de la cocina de nuestro país en los próximos años. Esta edición ha sido muy especial porque coincide con el 130 aniversario de nuestra institución y los finalistas nos han regalado grandes momentos que ya forman parte de nuestra historia».

Trece años de la mano de las jóvenes promesas de la gastronomía nacional

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional nacido hace 13 años y dirigido a estudiantes menores de 26 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su gran pasión, su visión y creatividad por la cocina. Los centros y escuelas de todas las comunidades autónomas apoyan año tras año este premio y animan a sus alumnos a participar. Tras varias fases de preselección, llegan a la gran final ante la presión de un exigente jurado, que en ediciones anteriores han presidido grandes chefs de nuestro país como Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Francis Paniego, Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui, Joan Roca o Quique Dacosta, Eduard Xatruch, entre otros.

Temas

Gastronomía

Jóvenes